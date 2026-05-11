El poder de la inflación en la economía doméstica

“La inflación no es concepto abstracto, es algo que ocurre cada vez que vamos al supermercado”. La profesora Mar Cebrián, del departamento de Economía e Historia Económica de la Facultad de Economía de la USAL, descubrió a los asistentes a su charla cómo la inflación afecta mucho más a la economía doméstica de lo que se piensa.

Comenzó resolviendo dudas sobre conceptos como el Índice de Precios al Consumo (IPC), una de las medidas sobre la inflación, para continuar con un resumen sobre su evolución en España desde mediados del siglo XX. “En ese tiempo, ha habido picos de inflación en momentos puntuales, por ejemplo, durante la crisis del petróleo de los años setenta”, recuerda.

Más reciente en la memoria de todos están las repercusiones que hubo tras la pandemia del covid, con un aumento importante de los precios. “Al salir del confinamiento, todos queríamos consumir más, por lo que hubo un aumento de demanda tremenda sin que aumentara al mismo ritmo la oferta, de ahí que subieran los precios”, resume. Algo que, según alerta, podría volver a pasar en la actualidad con el coste del petróleo a causa del cierre del estrecho de Ormuz. “Son muchos factores los que afectan a la inflación, pero dos esenciales son estos: aumento de la demanda y un shock de oferta como, por ejemplo, la subida del coste de la energía, como lo que está ocurriendo ahora con el petróleo. Aunque, en este caso, es una restricción de la oferta que afecta a los costes de las empresas, que tiene que subir precios para poder pagar esos costes”, diferencia.

La situación de España

En esta conferencia, inscrita dentro de las actividades programadas por la Universidad de la Experiencia en el campus de Zamora, Cebrián también deja claro que España “no está tan mal” con respecto a este indicador económico comparado con otros países. Y esto es gracias a pertenecer a la UE. “El Banco Central Europeo es el que define el tipo de interés y su objetivo está en controlar la inflación en torno al 2%”, señala. Algo que mantiene al país en ese margen.

La profesora Mar Cebrián, de la Facultad de Economía, durante su conferencia en el Campus Viriato. / Alba Prieto / LZA

En un repaso a nivel mundial, la profesora tira de hemeroteca para recordar casos de hiperinflación, “que es la más elevada y la realmente grave”, advierte. Ejemplos como el de la Alemania de 1923 o, más actuales, las situaciones de Argentina, Venezuela o Zimbabue fueron algunos de los casos que presentó al público del salón de actos del Campus Viriato. “El dinero perdía tanto valor que hasta los niños de aquella Alemania jugaban con billetes o incluso se utilizaban para calentarse”, asegura la docente universitaria.

Consecuencias de la inflación

El aumento del coste de la vida es la consecuencia más directa de situaciones de elevada inflación. “Cuando suben lo precios, evidentemente, somos más pobres, porque nuestro dinero pierde poder adquisitivo. Con la misma cantidad compramos menos, porque han aumentado los precios”, resume.

También es importante observar la inflación a la hora de comparar determinadas cifras, por ejemplo, los sueldos en diferentes años. “Hay que tener en cuenta la pérdida del valor del dinero debido a la inflación, porque que tú ganes más que hace unos años, no significa que hayas mejorado tu situación. Todo depende del valor de la inflación que haya habido en ese periodo de tiempo. Debería compensar esa subida de salario la subida de la inflación”, explica. “Esa es la diferencia entre salario nominal y salario real”, diferencia.

Ahorro y tipos de interés

Al igual que a los sueldos, la inflación también afecta a los ahorros por la misma razón de pérdida de valor del dinero, sin olvidar el tipo de interés. “Si el que te ofrece el banco es mayor de lo que ha subido la inflación, entonces tus ahorros están ganando poder de compra”, destaca.

Pero, como en muchas otras circunstancias económicas adversas, siempre hay beneficiados en situaciones críticas. En el caso de momentos de inflación elevada, lo son aquellos que tienen deudas, al perder el dinero el valor que tenía.

“El segundo beneficiado es el Estado”, añade Cebrián, ya que un aumento de la inflación redunda en un crecimiento de la recaudación fiscal. “Cuando hay inflación, hay una mayor base imponible, porque los salarios nominales suelen subir con este aumento, para no perder poder de compra. Por lo tanto, el Estado puede recaudar más sin subir los tipos”, señala.