La IA se pone al servicio de la discapacidad intelectual en Zamora

Fundación Personas y Fundación Intras han firmado un acuerdo de colaboración para desarrollar AIVIDA, una iniciativa que busca poner la inteligencia artificial al servicio de las personas, de los equipos profesionales y de sus proyectos de vida. El proyecto beneficiará potencialmente a las más de 4.000 personas atendidas por ambas entidades, entre personas con discapacidad intelectual, personas con enfermedad mental, personas mayores y sus familias.

AIVIDA se plantea como una plataforma colaborativa “orientada a mejorar la gestión de la información, ordenar el conocimiento acumulado por los equipos profesionales y facilitar procesos de aprendizaje compartido que permitan planificar apoyos más personalizados, coordinados y centrados en cada persona”, se explica.

Firma en el HUB de la Aldehuela

La alianza entre ambas entidades ha quedado formalizada en las instalaciones del HUB de Innovación Tecnológico La Aldehuela, en Zamora, con la participación del presidente de Fundación Personas, Carlos Martín, y el presidente de Fundación INTRAS, Justino Gómez.

“AIVIDA parte de una idea central: la tecnología debe ser una herramienta de apoyo a los equipos profesionales, no un sustituto de su criterio, experiencia ni acompañamiento humano”, destacan. En este sentido, la plataforma pretende ayudar a conocer mejor las necesidades, preferencias y objetivos de cada persona, favorecer la continuidad de los apoyos y facilitar una toma de decisiones basada en información útil, siempre desde una mirada ética, humana y centrada en el proyecto vital.

El proyecto será desarrollado por ambas entidades en colaboración con el Instituto Internacional de Investigación en Inteligencia Artificial y Ciencias de la Computación, AIR Institute. Las tres organizaciones forman parte del Clúster SIVI, un ecosistema de innovación que conecta entidades sociales, centros de conocimiento, administraciones y empresas para impulsar soluciones orientadas a la vida independiente, el envejecimiento activo y la transformación de los cuidados de larga duración.

Apoyo de la USAL

AIVIDA se enmarca, además, en los programas impulsados por la cátedra Fundación Personas: Discapacidad y Futuro, de la Universidad de Salamanca, orientada a promover la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento en el ámbito de la discapacidad.

En palabras de Carlos Martín, presidente de Fundación Personas, “este acuerdo representa una oportunidad para poner la innovación al servicio de las personas. La inteligencia artificial debe ayudarnos a conocer mejor, acompañar mejor y tomar mejores decisiones, siempre desde una perspectiva ética, humana y centrada en cada proyecto de vida”. Martín ha destacado además que “Fundación Personas quiere seguir avanzando en alianzas que nos permitan transformar el conocimiento acumulado durante años de experiencia en soluciones útiles para las personas, las familias, los profesionales y el conjunto del sector social”.

Un conocimiento útil

Por su parte, Justino Gómez, presidente de Fundación Intras, ha señalado que “AIVIDA nos permite avanzar en una línea esencial para el futuro de los apoyos: convertir la información y la experiencia profesional en conocimiento útil para acompañar mejor a cada persona en su proceso de recuperación, autonomía y participación en la comunidad”. Gómez ha subrayado también que “la inteligencia artificial debe entenderse como una aliada de los equipos profesionales. Su valor estará en ayudarles a disponer de mejor información, compartir aprendizajes y reforzar una atención más personalizada, sin perder nunca la dimensión humana que define nuestro trabajo”.

Justino Gómez ha añadido que “este tipo de proyectos necesita espacios de conocimiento, investigación y colaboración estables, como los que Fundación Intras va a impulsar desde su cátedra de Recuperación de Proyectos de Vida Autónoma, para avanzar hacia modelos de apoyo más personalizados, innovadores y conectados con la vida real de las personas”.