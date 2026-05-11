Familias del colegio Arias Gonzalo ponen en marcha una campaña para mejorar la salud en el centro escolar

La asociación de madres y padres de alumnos del colegio Arias Gonzalo de la capital ha puesto en marcha una campaña con el objetivo de recaudar fondos para poder adquirir un desfibrilador para el centro escolar. “Cada año, miles de personas sufren paradas cardiacas súbitas en España”, advierten desde el ampa. “La supervivencia depende, en gran medida, de la rapidez con la que se actúe”, añaden.

Y es que por cada minuto que transcurre sin desfibrilación, las probabilidades de supervivencia disminuyen entre un 7 y un 10%. “Un desfibrilador accesible puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, subrayan los padres del colegio Arias Gonzalo, justificando así el objetivo de su campaña de recaudación de fondos.

Cartel de la campaña del colegio Arias Gonzalo. / Cedida

“Nuestro centro educativo acoge diariamente a más de 380 alumnos, además de docentes y personal no docente, recibiendo también regularmente a familias y visitantes durante las actividades extraescolares y las reuniones”, calculan. A todo ello, hay que sumar, además, la celebración de convivencias con familias y alumnos, jornadas de puertas abiertas “y otras actividades que congregan a un número importante de personas”, aseguran.

Mural de corazones

Como acto simbólico, este jueves, 14 de mayo, se instalará en el patio del colegio, entre las doce y las 12.45 horas, un gran mural, que estará adornado por todos los corazones que ha confeccionado cada alumno, con la idea de que también ellos participen en esta campaña, de una manera artística. “El mural representa valores como la solidaridad, el cuidado mutuo y el compromiso con la vida”, detallan desde el ampa.

La asociación de madres y padres insiste en que instalar un desfibrilador en el centro “no solo protege a nuestra comunidad educativa, sino que convierte el colegio en un punto de referencia cardioprotegido para todo el barrio, beneficiando a vecinos, comerciantes y transeúntes de la zona”.

Para todos

Por ese motivo, la recaudación de fondos para la compra de este desfibrilador se hace extensible a toda la población zamorana que quiera colaborar con la iniciativa.

Los donativos se pueden realizar en el número de cuenta ES68 3085 0011 1722 5297 8016.