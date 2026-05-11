Detenida una mujer por conducir sin carnet haciendo zigzag a la entrada de Zamora

La Guardia Civil interceptó a la entrada de Zamora a un vehículo inicialmente conducido por una mujer sin carnet que circulaba haciendo zigzag, y luego por su acompañante, un varón que iba con un vaso en la mano y en estado de embriaguez.

El relato de los hechos realizado por la Benemérita explica que sobre las 08.45 horas del pasado 22 de abril, un vecino de Salamanca que se dirigía a Zamora por la autovía A-66 se puso en contacto con la Guardia Civil para alertar de “la presencia de un vehículo, haciendo zigzag, conducido por una mujer a una velocidad anormalmente reducida. El acompañante, un varón, llevaba un vaso en la mano lo que le hizo sospechar que pudieran ir ebrios.”

Gracias a esta información se pudo establecer un dispositivo de búsqueda que culminó con la localización y detención del vehículo en una de las entradas a la ciudad de Zamora. En el momento de la identificación de los ocupantes, los agentes comprobaron cómo la mujer se hallaba sentada en el asiento del copiloto y, el varón se encontraba al volante del vehículo. El conductor que presentaba síntomas de haber ingerido alcohol, fue sometido a las pruebas para su detección, arrojando un resultado que duplicaba la tasa máxima permitida.

Al serle requerido a la mujer su permiso de conducción, reconoció los hechos y manifestó que nunca lo había obtenido, por lo que ha acabado investigada como supuesta autora de un delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo a motor careciendo de permiso de conducción, sin haberlo obtenido nunca.

Al varón, siempre según el relato de la Benemérita, se le formuló una denuncia administrativa por conducir un vehículo a motor habiendo arrojado la tasa de 0,50 miligramos/litro en aire espirado.

La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana que cada vez es más habitual y con estas acciones se pone de manifiesto el alto grado de concienciación de la sociedad española y el creciente rechazo social hacia los delincuentes viales, que exponen a toda la ciudadanía a las dramáticas consecuencias de los siniestros de tráfico.

Posibles sanciones

El primero de los casos, conducir sin haber obtenido el permiso de conducción, está castigado con penas de 3 a 6 meses de prisión, multas de 12 a 24 meses o trabajos comunitarios de 31 a 90 días.

Una denuncia administrativa por conducir un vehículo a motor habiendo arrojado la tasa de 0,50 miligramos/litro en aire espirado, pudiera sancionarse con 1.000 euros y 6 puntos de detracción de su permiso de conducir.

Al mismo tiempo se inmovilizó el vehículo hasta que pudieron reanudar la marcha con seguridad.

La Guardia Civil recuerda la importancia de la colaboración ciudadana y pone a su disposición el número de teléfono 062 para cualquier información que desee comunicar o colaboración que desee efectuar en el ámbito de la seguridad vial, seguridad ciudadana, contra el patrimonio o medio ambiente, que será tratada de manera discreta y anónima.

Además, les brinda el servicio de alertcops, una aplicación móvil permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A través de esta APP se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo. Igualmente, permite recibir en el teléfono móvil mensaje de avisos, cuando se encuentre en una zona afectada por una incidencia.