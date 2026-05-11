Demandan que el tren lanzadera de Segovia parta desde Zamora

El tren que, actualmente, inicia recorrido en Segovia tenga su origen en Zamora. Esta es la propuesta que planteará la Mesa de Trabajo del Ferrocarril prevista para el próximo martes 12 de mayo. La Asociación de Usuarios frecuentes del AVE propondrá esta reorganización del servicio con la recogida de viajeros en Medina del Campo manteniendo horarios actuales de llegada a Madrid. Alternativa que ven viable y con las ventajas de que no perjudica a los usuarios actuales, optimiza recursos y ocupación del tren y mejora la movilidad de Zamora, Medina del Campo e incluso Valladolid y Salamanca al aliviar trenes saturados. Asimismo, se expondrá en la reunión su utilidad para aprovechar una franja horaria ya existente de acceso a Madrid y la necesidad de reafirmar el servicio ferroviario "como servicio público con función social y territorial".

Ante la "gravedad" de los últimos acontecimientos, la Asociación de Usuarios invita y anima a acudir a ella a todos los diputados y senadores de Zamora. Entre los puntos del orden del día estarán también la implantación del tren madrugador y la organización de las manifestaciones del 20 y del 31 de mayo. De este modo, subrayarán la necesidad de seguir reivindicando un tren madrugador "útil" de Zamora a Madrid, que permita llegar a la capital de España en un horario compatible con la jornada laboral, siendo la franja óptima, entre las 7.30 y las 8.00 horas. Servicio de alta velocidad que consideran una "herramienta de cohesión territorial y lucha contra la despoblación".

"No es una cuestión de número de frecuencias, sino de utilidad y calidad de las mismas", subrayan. Asimismo, comparan la situación con otras capitales de provincia conectadas por Alta Velocidad que sí disponen de servicios madrugadores. Por ello, lamentan el impacto que su ausencia en Zamora tiene sobre la conciliación, la fijación de población y el reto demográfico.

Deterioro del servicio

Desde la asociación enfatizan su rechazo al "deterioro reciente" del servicio con retrasos en la llegada del primer tren del día y el adelanto del tren de regreso de las 16.00 a las 15.30 horas y la "pérdida de confianza por las continuas incidencias". Horarios con consecuencias directas para los trabajadores habituales que supone "llegar más tarde al puesto de trabajo o tener que abandonar antes la jornada laboral", lamentan.

En cuanto a las próximas protestas, la Asociación de usuarios de Sanabria AV Viajeros jodidos manifestará su rechazo el 20 de mayo a las 14.00 horas en la estación de tren Sanabria AV. Acto de protesta en el que expresarán el "unánime rechazo" de Sanabria-Carballeda a la supresión del tren laboral de las 14.00 horas con sentido Zamora-Madrid, en el que regresan a diario a sus domicilios en Zamora los médicos, enfermeros, docentes, funcionarios, y demás trabajadores, que prestan servicios en Sanabria. "Además ese tren es el único que permite descuentos en los billetes que cada vez pagamos más caros", indican.

Concentración en la que también se solicitará la recuperación de las frecuencias "que nos fueron hurtadas en el mes de junio de 2025, pese a que la estación es atravesada a diario por 16 trenes que no paran, evidenciando que el problema no es la falta de trenes como apunta algún político inútil, sino el peor derecho que nos asiste como comarca vaciada", afirman. Además, pedirán billetes disponibles y asequibles al alcance de todas las personas.

Protesta a la que seguirá la convocada en la capital el domingo 31 de mayo sobre la que se darán más detalles durante la celebración de la Mesa de Trabajo del Ferrocarril, pero que busca ser una reivindicación "transversal, ajena a la confrontación política" para la que piden apoyo institucional y social.