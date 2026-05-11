La danza como lenguaje educativo

"Se trata de aprender a desarrollar un proyecto de creación colectiva, con una coreografía, mientras se disfruta de la actividad física con un alto grado de libertad de movimientos". Así resume Galo Sánchez la participación a través del grupo Expresso-Danza, formado por alumnos de la Facultad de Educación de Zamora en el XVI Encuentro Interuniversitario de Grupos de Expresión Corporal y Danza, organizado por la Asociación Nacional de Actividad Física y Expresión Corporal (Afyec), celebrado en Madrid.

Un momento de la coreografía «Glow together», de los alumnos de Zamora. | CEDIDA

El grupo zamorano participante estaba formado por alumnos de 4º de Educación Primaria, dentro de la mención de Educación Física, que cursan en asignaturas como Competencia motriz, Movimiento expresivo y creativo, Juego motor y recreación e Iniciación deportiva.

Mucho más que deporte

"La expresión corporal forma parte del currículo de formación de maestro de Primaria y la mención de Educación Física les ayuda a entender que no es solo deporte ni competitividad ni juego libre", asegura Sánchez, quien acompañó a Madrid al grupo de alumnos, junto con su compañero Antonio Sánchez, ambos miembros de Afyec.

Todos los participantes de la edición / Cedida

Allí pusieron sobre el escenario la coreografía "Glow together" ("Brillar juntos"), donde demostraron que había merecido la pena los dos días a la semana de ensayos que habían tenido en el Campus Viriato.

De toda España

Se encontraron con compañeros de universidades de Barcelona, Lleida, Cádiz y Madrid, con quienes compartieron no solo coreografías, sino también talleres y una gala en el auditorio del INEF de Madrid, saliendo en el último día de este encuentro al parque del Oeste de la capital, donde regalaron a los madrileños una coreografía grupal, puesta en marcha por los 90 estudiantes, a quienes acompañaron cerca de treinta profesores.

El grupo, en el parque del Oeste. / Cedida

Sánchez destaca que la metodología de trabajo que se utiliza en esta formación es creativa "y ayuda a vencer la inhibición. Les aporta una mirada del cuerpo expresiva y comunicativa. Además, mejora su nivel de socialización, disfrutan del movimiento rítmico, de bailes y danzas que luego serán muy aplicables con sus futuros alumnos", destaca.

Zamora es una habitual en este tipo de encuentros y Galo Sánchez ya adelanta que tiene formado al conjunto que participará en la edición 2027, con diez alumnas que ya se encuentran ensayando, lo que otorga a Expresso-Danza una vitalidad renovada pasen los años que pasen.