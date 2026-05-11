Universidad
La danza como lenguaje educativo
El grupo Expresso-Danza de la Facultad de Educación de Zamora vuelve a dejar huella en el Encuentro Interuniversitario de Expresión Corporal y Danza celebrado en Madrid, con una coreografía nacida del trabajo colectivo
"Se trata de aprender a desarrollar un proyecto de creación colectiva, con una coreografía, mientras se disfruta de la actividad física con un alto grado de libertad de movimientos". Así resume Galo Sánchez la participación a través del grupo Expresso-Danza, formado por alumnos de la Facultad de Educación de Zamora en el XVI Encuentro Interuniversitario de Grupos de Expresión Corporal y Danza, organizado por la Asociación Nacional de Actividad Física y Expresión Corporal (Afyec), celebrado en Madrid.
El grupo zamorano participante estaba formado por alumnos de 4º de Educación Primaria, dentro de la mención de Educación Física, que cursan en asignaturas como Competencia motriz, Movimiento expresivo y creativo, Juego motor y recreación e Iniciación deportiva.
Mucho más que deporte
"La expresión corporal forma parte del currículo de formación de maestro de Primaria y la mención de Educación Física les ayuda a entender que no es solo deporte ni competitividad ni juego libre", asegura Sánchez, quien acompañó a Madrid al grupo de alumnos, junto con su compañero Antonio Sánchez, ambos miembros de Afyec.
Allí pusieron sobre el escenario la coreografía "Glow together" ("Brillar juntos"), donde demostraron que había merecido la pena los dos días a la semana de ensayos que habían tenido en el Campus Viriato.
De toda España
Se encontraron con compañeros de universidades de Barcelona, Lleida, Cádiz y Madrid, con quienes compartieron no solo coreografías, sino también talleres y una gala en el auditorio del INEF de Madrid, saliendo en el último día de este encuentro al parque del Oeste de la capital, donde regalaron a los madrileños una coreografía grupal, puesta en marcha por los 90 estudiantes, a quienes acompañaron cerca de treinta profesores.
Sánchez destaca que la metodología de trabajo que se utiliza en esta formación es creativa "y ayuda a vencer la inhibición. Les aporta una mirada del cuerpo expresiva y comunicativa. Además, mejora su nivel de socialización, disfrutan del movimiento rítmico, de bailes y danzas que luego serán muy aplicables con sus futuros alumnos", destaca.
Zamora es una habitual en este tipo de encuentros y Galo Sánchez ya adelanta que tiene formado al conjunto que participará en la edición 2027, con diez alumnas que ya se encuentran ensayando, lo que otorga a Expresso-Danza una vitalidad renovada pasen los años que pasen.
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