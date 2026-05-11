Aniversario
Cruz Roja, fiel a su "compromiso" con la tierra en su Día Mundial
Trabajadores, voluntarios y usuarios hacen gala de su "fuerza colectiva" en Zamora
Cruz Roja en Zamora celebró su Día Mundial con un acto simbólico conmemorativo en la puerta de su sede provincial, así como en sus asambleas comarcales de Sanabria-La Carballeda, Benavente-Los Valles, Fermoselle-Sayago y Toro-La Guareña, donde se congregaron desde voluntarios hasta personal laboral e incluso muchos usuarios.
Durante el acto, se puso en valor el significado de la palabra "Compromiso", lema este año del Día Mundial y "esencia del trabajo que Cruz Roja desarrolla cada día al lado de las personas que más lo necesitan, adaptándose de forma constante a los desafíos de un mundo en constante cambio", reconocieron.
Un compromiso que "representa la fuerza colectiva del esfuerzo conjunto del personal laboral, voluntariado, sociedad y la responsabilidad compartida de no dejar a nadie atrás, desde la respuesta inmediata en grandes emergencias hasta el acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad del día a día", se subrayó durante el acto.
Con esta conmemoración, Cruz Roja quiso visibilizar que, "frente a las dificultades, siguen existiendo miles de personas dispuestas a tender la mano, a actuar con empatía y a sostener a quienes atraviesan momentos difíciles". La organización agradeció la labor y el compromiso de las 56 personas trabajadoras y de los 1.193 voluntarios y voluntarias en la provincia de Zamora "que hacen posible que la organización humanitaria pueda dar respuesta integral a las necesidades de las personas más vulnerables", agradecieron.
- Una pareja, imputada por cobrar subvenciones de la PAC con parcelas que no son de su propiedad
- Renfe cruza otra línea roja: crea un directo Galicia-Madrid, sin parada en Zamora
- Novo propone una 'sencilla' solución a uno de los problemas de los viajeros del AVE: que la primera lanzadera de Segovia parta de Zamora
- El Ayuntamiento de Zamora notifica multas de tráfico y de la ORA a través del tablón de anuncios a más de 450 conductores, comprueba si eres uno de ellos
- ¿Adiós al cuaderno y la pizarra? Así enseña matemáticas un colegio de Zamora a través del Aprendizaje Basado en el Juego
- Parece un campo de golf, pero es la nueva zona verde en pleno casco urbano de Zamora que se inaugura en semanas
- Zamora lleva esperando este edificio desde hace más de diez años
- Adiós a la 'era Francisco Guarido': IU traza este domingo su futuro político con la designación del nuevo candidato a la Alcaldía de Zamora