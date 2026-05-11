Cruz Roja, fiel a su "compromiso" con la tierra en su Día Mundial

Cruz Roja en Zamora celebró su Día Mundial con un acto simbólico conmemorativo en la puerta de su sede provincial, así como en sus asambleas comarcales de Sanabria-La Carballeda, Benavente-Los Valles, Fermoselle-Sayago y Toro-La Guareña, donde se congregaron desde voluntarios hasta personal laboral e incluso muchos usuarios.

Durante el acto, se puso en valor el significado de la palabra "Compromiso", lema este año del Día Mundial y "esencia del trabajo que Cruz Roja desarrolla cada día al lado de las personas que más lo necesitan, adaptándose de forma constante a los desafíos de un mundo en constante cambio", reconocieron.

Acto del Día Mundial de Cruz Roja. / Cedida

Un compromiso que "representa la fuerza colectiva del esfuerzo conjunto del personal laboral, voluntariado, sociedad y la responsabilidad compartida de no dejar a nadie atrás, desde la respuesta inmediata en grandes emergencias hasta el acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad del día a día", se subrayó durante el acto.

Con esta conmemoración, Cruz Roja quiso visibilizar que, "frente a las dificultades, siguen existiendo miles de personas dispuestas a tender la mano, a actuar con empatía y a sostener a quienes atraviesan momentos difíciles". La organización agradeció la labor y el compromiso de las 56 personas trabajadoras y de los 1.193 voluntarios y voluntarias en la provincia de Zamora "que hacen posible que la organización humanitaria pueda dar respuesta integral a las necesidades de las personas más vulnerables", agradecieron.