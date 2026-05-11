El contenedor marrón debe esperar en Zamora

Es obligatorio desde principios de 2024 en toda España, pero Zamora forma parte del amplio club de municipios que aún no tiene implantado el contenedor marrón. Se trata de un nuevo depósito al que deben tirarse, exclusivamente, restos de comida y otros residuos orgánicos. Con ello se pretende contribuir a incrementar el reciclaje y la separación de residuos para su reutilización y que no acaben acumulándose, formando montañas de basura en los vertederos. A los cubos habituales, verde para el vidrio; azul, para el papel y el cartón; amarillo, para los envases; se añadirá ese nuevo color identificativo, con el fin de distinguir esos restos orgánicos que van al contenedor marrón, con los que se puede hacer compost; y separarlos del resto materiales, que irán al contenedor convencional. La llegada del nuevo recipiente de orgánicos no solo está justificada por la Ley 7/2022 sino que además su uso tiene un valor económico. La normativa actual contempla un pago adicional por cada tonelada de basura que vaya al vaso de rechazos del vertedero provincial, es decir, al lugar donde se acumulan todos los residuos que no se reciclan. De esta forma, todo lo que se deposite correctamente en el contenedor marrón se traducirá en una menor factura en el coste de las basuras.

Contenedores de basura nuevos, apilados antes de su colocación. / CEDIDA (ARCHIVO)

El Ayuntamiento ya tiene adquiridos, a través de la concesionaria Prezero, esos nuevos contenedores para restosorgánicos, pero por el momento se encuentran almacenados. "Ya tenemos todos los materiales, quedaría esa parte de tramitación administrativa", explica el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo. Detalla además que la implantación del contenedor marrón estaba contemplada ya en los pliegos del contrato de recogida de basuras con Prezero y para que comiencen a funcionar será necesaria una ampliación de ese contrato, pero de forma ordinaria y no extraordinaria Sin embargo, el Ayuntamiento no se atreve a dar plazos para la llegada de ese nuevo depósito porque "hay otras prioridades en infraestructuras", admite el edil, que menciona entre ellas la remodelación del Puente de Hierro.

Sobre el contenedor marrón, avanza que su implantación se hará por fases, de forma zonificada y con una extensa campaña de información ciudadana para que todo el mundo tenga claro qué residuos se pueden tirar en él y cuáles no.

También anuncia que los contenedores adquiridos tendrán un sistema de cierre electrónico tipo llave, con una especie de tarjeta magnética que se entregará a los vecinos para que lo abran cuando van a depositar sus residuos orgánicos, con el fin de asegurar que el resto del tiempo el recipiente marrón quede cerrado herméticamente y no desprenda olores ni supone riesgos de insalubridad.

El edil del área resalta que, a falta de la implantación de este nuevo contenedor, el servicio de recogida de basuras y limpieza viaria de la ciudad ha mejora de forma notable en los últimos años y hoy en día es "uno de los mejor valorados por la ciudadanía".

Por ello, no entiende las críticas que en los últimos días ha vertido la Asamblea Vecinal de Zamora, que se ha quejado de la recogida de voluminosos. Si no se hace a domicilio, a la puerta de casa para personas que por su edad o condiciones físicas no pueden bajarlos a pie de calle, es por una cuestión de inseguridad jurídica, de lo que pasaría si durante el traslado se causa algún daño en el portal. Sin embargo, para compensar eso, la actual concesionaria está haciendo la recogida de voluminosos todos los días, pese a que el pliego únicamente la contemplaba dos días a la semana.

Además, cada vez que se notifica un aviso a través de lineazamora.es de alguna incidencia con algún contenedor se repara, igual que cuando quedan en un lugar fuera de su sitio habitual. Al respecto, Novo admite que la concesionaria Prezero ahora actúa "de forma muy ágil" en el mantenimiento y la reposición de contenedores. Igualmente, el contrato actual abarca la limpieza de grafitis y pintadas de fachadas y paredes, un trabajo que "no es por arte de magia, sino por el trabajo diario y constante" de los trabajadores de ese servicio municipal para tener la ciudad en las mejores condiciones posibles. Por ello, no entiende las críticas de la AVZ y subraya que el servicio de recogida de basuras y limpieza viaria está "estratosféricamente mejor" que hace años, Lo atribuye, en parte, a la labor de "fiscalización ejemplarizante" que hace el Ayuntamiento controlando "al dedillo" el cumplimiento de todo lo previsto en los contratos con las concesionarias.