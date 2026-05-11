A. C. Moral mezcla el Tesoro de Arralbalde, un robo y un muerto en una novela ambientada en Zamora

Unas monedas romanas que podrían guardan relación con el Tesoro de Arrabalde, un robo y la aparición de un muerto representan algunos de los ingredientes que A. C. Moral ha conjuntado en “El final de la carrera” una novela negra ambientada principalmente en Zamora.

El germen de la trama se cimienta en un hecho real que el autor conoció por boca de alguien de su confianza. Y es que una familia quería vender unas monedas de oro romanas quizá vinculadas con el Tesoro de Arrabalde. “Es una historia que me pareció bonita para trasladarla a un libro” atestigua el zamorano Alberto Calvo Moralejo, que escribe con el seudónimo de A. C. Moral, antes de la presentación del libro en la Biblioteca Pública de Zamora, un acto en el que estuvo acompañado por el profesor de Literatura, Fernando Primo.

Presentación del libro «El final de la carrera". / José Luis Fernández / LZA

Lo que comenzó como una posibilidad se tornó en más de 160 páginas donde este zamorano aproxima a los espolios y la historia de Zamora con un asesinato como telón de fondo. “El oro llama mucho la atención y hay alguien que compra esas monedas fuera del circuito regular y a este alguien se las roban en un momento determinado y aparece un muerto” sintetiza.

Respecto a los personajes “son totalmente ficticios” y entre ellos destaca el policía que investiga los hechos, "Nicanor, conocido por todos como Nyk”.

Zamora, el marco

A . C. Moral ha situado el grueso de la novela en Zamora, una ciudad que conoce a la perfección, pese a haber residido muchos años en el extranjero. “El 80% de la novela transcurre en Zamora, aunque luego aparecen otras zonas de España como Galicia e incluso Portugal”. Entre los espacios reconocibles por todos los zamoranos figuran desde la Vinacoteca hasta el desaparecido bar Viriato.

Alberto Calvo Moralejo, que se identifica como lector de novela negra e histórica, reconoce que la mayor dificultad en el proceso de escritura ha correspondido a “la tramitación, qué puede hacer un policía en todo el proceso de investigación, las gestiones en busca de ADN…”.

Un momento de la presentación. / José Luis Fernández / LZA

¿Segunda parte?

La novela “El final de la carrera” inicialmente no tendrá una continuación, aunque “sí pensé que podríamos hacer una saga con este policía” atestigua el autor que finalmente ha desechado el planteamiento porque “no quería encasillarme” explica.

Con el volumen de ficción ya en el mercado, este zamorano está enfrascado en la escritura de otra novela que tiene relación con la provincia zamorana.