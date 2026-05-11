Alertas de tormenta en Zamora, uno de estos días hay un 100% de probabilidad.

La provincia de Zamora afronta un inicio de semana pasado por agua. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, la inestabilidad atmosférica dejará altas probabilidades de tormentas desde este lunes y hasta el miércoles, en un episodio marcado por los chubascos, la nubosidad y el riesgo de actividad eléctrica en distintos puntos del territorio zamorano.

De acuerdo con los datos publicados por la AEMET, la probabilidad de tormentas alcanzará el 75% durante la tarde de este lunes, una situación que podría traducirse en lluvias localmente intensas a partir de las horas centrales del día. Aunque la mañana se presenta más estable, el incremento de las temperaturas y la evolución de las nubes favorecerán la aparición de tormentas vespertinas en buena parte de la provincia.

La previsión empeora de cara al martes. La AEMET sitúa en el 100% la probabilidad de tormentas y precipitaciones, convirtiendo esa jornada en la más inestable de toda la semana. Los cielos permanecerán muy nubosos durante gran parte del día y no se descarta que las lluvias puedan ser persistentes en algunos momentos, especialmente durante la tarde y la noche.

Las tormentas podrían ir acompañadas incluso de episodios puntuales de granizo, una situación habitual en este tipo de escenarios meteorológicos primaverales. Las temperaturas, aunque relativamente suaves, podrían experimentar ligeros descensos debido a la presencia continuada de nubosidad y precipitaciones.

El miércoles continuará la inestabilidad

La situación no mejorará demasiado durante el miércoles. Según las previsiones, las probabilidades de tormenta seguirán siendo muy elevadas, situándose entre el 80% y el 85%, por lo que la provincia continuará bajo un escenario de fuerte inestabilidad atmosférica.

Durante esa jornada se mantendrá la posibilidad de chubascos intermitentes y tormentas dispersas, especialmente en horario de tarde. Aunque la intensidad podría ser algo menor que la prevista para el martes, la atmósfera seguirá siendo favorable para la formación de nubes de evolución y precipitaciones tormentosas.

Ante esta situación, se recomienda prestar atención a las actualizaciones meteorológicas y extremar la precaución en desplazamientos o actividades al aire libre, especialmente en momentos de tormenta intensa o presencia de aparato eléctrico.

La sucesión de jornadas inestables llega además después de varios días de variaciones térmicas y cambios atmosféricos continuos, según las previsiones actuales, el tiempo de estos días continuará dejando un ambiente variable en Zamora durante buena parte de la semana.