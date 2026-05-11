Adif encarga el montaje de vía de la U de Olmedo, entre Zamora y Valladolid

Adif AV, ha contratado la redacción del proyecto para abordar el montaje de vía de la denominada U de Olmedo, una conexión de 8,2 kilómetros entre la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid y la Madrid-Galicia, a la altura de esta localidad vallisoletana.

Esta obra hará posibles los viajes transversales en alta velocidad por la mitad norte del país, sin pasar por Madrid. El contrato de redacción del proyecto, adjudicado por 261.465 euros, concretará las actuaciones necesarias para el montaje de la vía interior en el baipás (la que unirá la vía 2 de la LAV Madrid-Valladolid con la vía 1 de la LAV Madrid-Galicia), con el despliegue de todos los elementos que la componen (balasto, traviesas, carril y desvíos), mientras se completa la construcción de la plataforma y las estructuras de la conexión.

Los trabajos de montaje de vía podrán licitarse una vez finalice esta plataforma y las estructuras, que progresan según el calendario previsto. Por su parte, Adif ha finalizado la construcción de la pérgola sobre la carretera CL-602, de tres de los cuatro pasos superiores, y uno inferior, del baipás, que garantizan su integración en el entorno, su permeabilidad y la conexión a ambos lados de la línea. También ha completado los drenajes transversales de la línea. En paralelo, avanza en el cuarto paso superior y en el viaducto sobre el río Adaja, de 220 metros, la estructura más destacada de la conexión.

Además, ya se han levantado sus estribos y una de las tres pilas, mientras se avanza en las otras dos para, posteriormente, iniciar la construcción del tablero sobre el que se montarán las vías. Además del montaje de vía, posteriormente, el baipás se completará con su electrificación, y el despliegue de los sistemas de señalización, gestión de tráfico y comunicaciones, que se materializarán mediante próximos contratos.

El bypass supone 40 millones de euros de inversión y constituye una estratégica infraestructura para la vertebración territorial, la transversalidad de la mayor red de alta velocidad de Europa (4.000 kilómetros) y la movilidad sostenible.

Esta conexión posibilitará realizar trayectos de alta velocidad directos, sin cambiar de tren o pasar por Madrid, entre Galicia, Zamora y Valladolid y otras capitales castellanas como Palencia y Burgos, y también con Asturias, Aragón y Cataluña. Y, a medida que se completen las líneas de alta velocidad en construcción, con Cantabria, Navarra y País Vasco.

La U de Olmedo enlaza, a la altura de esta ciudad, los dos corredores de alta velocidad que unen Madrid con las capitales de la mitad norte del país, aprovechando la V que, a la altura de esa localidad, dibuja la bifurcación de la LAV Madrid-Segovia-Valladolid para, por un lado, seguir hacia la capital castellanoleonesa y el norte y, por otro, hacia Zamora y Galicia. La conexión se realiza mediante un trazado recto con extremos en curva (de ahí su forma de U), que enlazan con cada uno de los dos corredores.

Uno de los cuellos de botella es que la U de Olmedo va a dar a una línea, la de Zamora, con vía única, y una capacidad de albergar más trenes muy limitada.