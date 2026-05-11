Casi 12.900 electores designan el nuevo Pleno de la Cámara de Comercio de Zamora

Un total de 12.859 electores únicos podrán ejercer su derecho a voto en las elecciones que conformarán las 18 vocalías que componen el pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora. Mejor dicho, 15, ya que del total de vocales, solo se eligen 12 del grupo A, es decir, los distintos sectores empresariales y 3 del grupo C, que conforman las empresas que realizan aportaciones voluntarias a la entidad. Los tres vocales restantes, del grupo B, son propuestos por la CEOE Cepyme de Zamora.

Enrique Oliveira, el actual presidente de la Cámara de Comercio de Zamora, ha anunciado su intención de presentarse a la reelección, inicialmente al Pleno, que es la entidad que posteriormente elegirá este cargo y el Comité Ejecutivo de la entidad con sede en la calle Pelayo.

En caso de repetir en el cargo, Oliveira iniciaría su tercer mandato de cuatro años al frente de la Cámara de Comercio de Zamora.

El proceso electoral se ha convocado en todas las Cámaras de la comunidad, que son las de Arévalo, Astorga, Béjar, Briviesca y Miranda de Ebro, que deberán elegir, respectivamente, a 10 miembros; las de Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, 15 miembros; y las de Burgos, León y Valladolid, 30 miembros, ya que según el Decreto 12/2015, de 12 de febrero, por el que se regla la composición de los órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León y el procedimiento para la elección de sus miembros, el número de vocales de cada Cámara se determina según la siguiente escala: hasta 6.000 electores, 12 vocales; de 6001 a 24.000, 18 vocales y de 24.001 en adelante 36 vocales, encuadrados en los grupos A, B y C.

De este modo, según aparece recogido en la resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León publicada este lunes en el Bocyl, las elecciones para la renovación de los órganos de gobierno se celebrarán el próximo 16 de junio, en horario ininterrumpido, de 9.00 a 18.00 horas en las respectivas sedes camerales.

Los enmarcados en el grupo A son los representantes de todas las empresas pertenecientes a la cámara elegidos mediante sufragio libre, igual, directo y secreto entre los electores clasificados en grupos y categorías en atención a la importancia económica y a la representatividad de los distintos sectores económicos.

Los vocales pertenecientes al grupo B son los representantes de empresas y personas de reconocido prestigio en la vida económica dentro de la circunscripción de cada cámara, a propuesta de las organizaciones empresariales intersectoriales y territoriales más representativas.

Los del grupo C son los representantes de las empresas de mayor aportación voluntaria en la circunscripción de cada Cámara.

Calendario electoral

El calendario electoral establece que durante los 10 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la convocatoria de elecciones (respetando los festivos de cada demarcación) se podrán presentar las candidaturas por escrito en la secretaría de cada Cámara para los tres grupos de vocales e, igualmente, se podrá solicitar el voto por correo postal en el mismo plazo (hasta el 28 de mayo).

En su caso, de no existir candidatura única, las votaciones y el escrutinio se celebrarán el 16 de junio, aunque la verificación y proclamación de resultados se hará dentro de los 10 días siguientes a las votaciones.

Finalmente, la constitución de los plenos y elección de Presidente y Comité Ejecutivo lo fijará la propia Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, poniendo así punto final al proceso electoral.