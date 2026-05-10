De Zamora a Salamanca: las periodistas Oliva Conde y Chiara Rodríguez impulsan 'Reescritas' para inspirar a futuras escritoras

La periodista zamorana Oliva Conde ha puesto en marcha, junto a la comunicadora cacereña Chiara Rodríguez, 'Reescritas', un evento literario creado con el objetivo de reunir a chicas interesadas en la lectura y la escritura: "No hace falta ser profesional, solo queremos crear un espacio para las chicas que aman la literatura", explican Conde y Rodríguez, quienes han diseñado este proyecto como un punto de encuentro para mujeres que disfrutan leyendo, escribiendo o compartiendo su vínculo con los libros.

La iniciativa celebró su primer encuentro el pasado viernes 8 de mayo en la Biblioteca Torrente Ballester de Salamanca, donde las organizadoras prepararon un taller de escritura creativa y una actividad de networking editorial para favorecer el intercambio de ideas, inquietudes y proyectos entre las asistentes: "Nos sentimos muy agradecidas por las sensaciones que las chicas transmitían. En una de las actividades, por ejemplo, que trabajaron con citas de autoras, dijeron que sentían que las citas que les habían tocado eran justo lo que necesitaban leer y ellas mismas también nos dijeron que se habían soltado mucho emocionalmente, y eso vale mucho", explica la zamorana.

El proyecto cuenta con una destacada presencia zamorana a través de Oliva Conde, periodista, editora de vídeo y social media manager, además de autora de los libros 'Nidos vacíos' y 'El amor en las cartas'. Su trayectoria profesional y literaria se suma a la de Chiara Rodríguez, periodista, responsable de comunicación y técnica de marketing y contenido audiovisual, además, es autora de 'Lágrimas de Láudano': "Sentimos que el tiempo pasó súper deprisa por lo cómodas que estuvimos en todo momento y lo mejor que nos llevamos es eso. También el hecho de construirlo con una persona que ha formado parte de tus sueños, porque la verdad nosotras creemos mucho en que tener una buena red de apoyo al lado te ayuda muchísimo a crecer en lo laboral y siempre hemos estado apoyándonos la una a la otra y el hecho de construir algo desde una inquietud que llevábamos años compartiendo es también muy emocionante", confiesa Conde.

Con 'Reescritas', Conde y Rodríguez buscan crear una comunidad literaria abierta y cercana, alejada de la idea de que la escritura debe estar reservada únicamente a profesionales. El evento nace con la intención de atraer a chicas que leen, escriben o sienten curiosidad por la creación literaria, ofreciéndoles un espacio en el que compartir experiencias, perder el miedo a mostrar sus textos y conectar con otras personas con intereses similares: "Hemos hablado mucho sobre lo orgullosas que se sentirían nuestras niñas del pasado si vieran todo lo que hemos construido y lo bonito que se siente vivir haciendo lo que te gusta y desde la creatividad", dice ilusionada.

Además, las dos jóvenes han asegurado que no se trata de un proyecto puntual, sino que es el principio de una era: "Nos gustaría repetir en Salamanca y organizar más talleres en otras ciudades, como Zamora. La idea es centrarnos siempre en explorar la creatividad de las chicas, que hablen de sus inquietudes, de lo que les gusta, que sea un lugar seguro para ellas a la hora de compartir temas principalmente relacionados con la literatura, pero también temas cotidianos que igual no hay muchos lugares en los que lo hablen", señala Oliva a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

En un contexto en el que cada vez más jóvenes encuentran en la literatura una forma de expresión personal, 'Reescritas' se presenta como una propuesta cultural que une escritura, lectura y comunidad, con sello zamorano gracias al papel impulsor de Oliva Conde dentro del proyecto.