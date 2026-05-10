Casi treinta años en el Ayuntamiento: los dos concejales más veteranos de Zamora

El actual edil, Francisco Guarido, dejará de serlo en el mes de mayo del año que viene con dos distinciones: la de haber igualado al alcalde más veterano y la de ser el concejal que más tiempo ha durado en el puesto de la historia de la democracia en la ciudad.

Antes que él, Antonio Vázquez también se mantuvo en la alcaldía durante tres legislaturas, entre el año 1995 y el 2007, cuando Rosa Valdeón tomó posesión. En esta época, Guarido ya era concejal.

En mayo de 2027 habrá conseguido ser el más veterano, una distinción que a día de hoy tiene el socialista Luis Vicente Pastor. "A mí me parece que he cumplido ya un ciclo muy amplio", decía el alcalde recordando sus casi treinta años en el consistorio. "Es entendible también en la sociedad y es entendible a cualquier persona que se le diga que yo cuando acabe el mandato tendré 69 años, 28 de concejal", remarcaba, comentando su intención de jubilarse y retirarse por completo de la política en activo. No pretende desvincularse del partido ni de la ciudad, afirmando que seguirá al pendiente de lo que Izquierda Unida requiera de él: "Yo después seré una persona militante de Izquierda Unida, me encargarán los trabajos que consideren necesarios y ahí estaré".

La carrera de Guarido

Antes de dedicarse por completo a la política, Francisco Guarido fue conserje en el instituto Claudio Moyano, aunque siempre estuvo implicado tanto en asuntos políticos como sindicales. Durante su mandato ha llegado a ser el único alcalde de capital de provincia liderada por Izquierda Unida, otra distinción que se lleva el zamorano.