La sanidad rural de Zamora se fortalece con la Estrategia de Salud Comunitaria

La Junta de Castilla y León continúa reforzando su Estrategia de Salud Comunitaria en Atención Primaria, un modelo que también afecta a las zonas básicas de salud de la provincia de Zamora y que pretende acercar la sanidad al entorno cotidiano de los vecinos. El objetivo es que los centros de salud no trabajen únicamente desde la consulta, sino también en coordinación con ayuntamientos, asociaciones, centros educativos y colectivos ciudadanos.

Según los datos facilitados por la Administración autonómica, entre 2024 y abril de 2026 se han registrado 3.244 actividades en el Portal de Salud Comunitaria de Castilla y León. El mayor crecimiento se produjo en 2025, con 1.855 acciones, más del doble que el año anterior.

Las intervenciones desarrolladas en la Comunidad incluyen 665 actividades grupales de educación para la salud, 530 actuaciones en centros educativos, 409 acciones comunitarias de distinto tipo y 433 reuniones de los Consejos de Salud de Zona. Estas cifras reflejan, según la Junta, la consolidación de un modelo que desplaza el foco desde la enfermedad hacia la prevención, el bienestar y los factores sociales que influyen en la salud.

Entre los colectivos a los que se dirigen estas iniciativas figuran escolares, familias, personas en situación de fragilidad, cuidadores, pacientes crónicos, diabéticos, fumadores y personas con riesgo cardiovascular. Las temáticas más habituales son parto y lactancia, reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios, educación afectivo-sexual, vida saludable, prevención, adolescencia y salud de la mujer.

Más participación desde los Consejos de Salud de Zona

Uno de los pilares de esta estrategia son los Consejos de Salud de Zona, órganos de participación en los que se implican profesionales sanitarios, representantes institucionales y agentes sociales del territorio. En una provincia como Zamora, con una población muy dispersa y un fuerte peso del medio rural, estos espacios cobran especial importancia para detectar necesidades, coordinar recursos y promover acciones adaptadas a cada zona básica de salud.

En el conjunto de Castilla y León, los centros de salud celebraron en 2025 un total de 433 reuniones de estos consejos, frente a las 312 registradas en 2024. La Junta vincula este incremento al trabajo de dinamización desarrollado en todas las áreas de salud, apoyado en una nueva guía específica para mejorar la organización y la calidad de estos encuentros.

En estas reuniones se han abordado proyectos como mapas de activos en salud, censos de soledad no deseada o planes de coordinación con centros educativos para programas de educación sanitaria.

Más de 3.000 profesionales formados

La Consejería de Sanidad también destaca la formación de los profesionales como una de las claves del avance de la salud comunitaria. Desde la puesta en marcha del Plan Formativo Regional en Salud Comunitaria, en 2022, se ha formado a más de 3.000 profesionales en distintos niveles de intervención comunitaria.

La Junta subraya que este trabajo ha sido reconocido como práctica significativa del Sistema Nacional de Salud y presentado en la Conferencia Internacional de Atención Primaria y Comunitaria de 2022. Además, la OMS Europa destacó el proyecto en su informe de 2023 sobre la transformación de la Atención Primaria en España.

Un portal para consultar actividades por zona de salud

La estrategia cuenta también con el Portal de Salud Comunitaria, una herramienta digital que permite consultar las actividades por zona básica de salud, además de acceder a materiales formativos, guías para profesionales, recursos audiovisuales, información sobre la Escuela de Pacientes y mapas interactivos de iniciativas comunitarias.

La Consejería de Sanidad defiende que este modelo supone un cambio estructural en la forma de entender la asistencia sanitaria, al incorporar el entorno, la participación ciudadana y la coordinación con recursos locales como elementos esenciales para mejorar la salud de la población. En el caso de Zamora, esta orientación puede resultar especialmente relevante para afrontar retos como el envejecimiento, la soledad no deseada, la dispersión territorial y la atención a pacientes crónicos.