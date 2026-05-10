Ramón Abrantes y el taller de Zamora donde el Duero aprendió a hablar en piedra y poesía

“Ahí, en el taller tuyo estás tallando / no tan sólo palabras verdaderas / sino también la salvación, la busca / y la protesta. Pasa / el agua, ahí, a dos pasos, / del Duero”, escribió Claudio Rodríguez en "Blas de Otero en el taller de Ramón Abrantes, en Zamora". Y quizá ahí esté todo. La piedra, la palabra, el río. La mano que golpea la materia y la voz que la convierte en memoria.

Claudio Rodrígez. / Archivo

Dicen que los talleres de los artistas guardan algo de templo y algo de guarida. El de Ramón Abrantes, escultor nacido en Corrales del Vino en 1930 y fallecido en Zamora en 2006, fue además otra cosa: una cuna. No una cuna limpia, blanca, silenciosa, sino una hecha de polvo, escayola, cemento, herramientas, vino, barro y conversaciones. Una cuna del arte zamorano donde la poesía y la escultura aprendieron a hablarse sin necesidad de solemnidad.

Blas de Otero en el taller de Ramón Abrantes, en Zamora. / Archivo

Los restos del que fue su último taller vuelven sobre ese lugar como quien regresa a una habitación donde todavía queda una respiración antigua. El taller ya no es solo un espacio físico. Es una escena. Una manera de entender Zamora. Un punto donde se reunieron Ramón Abrantes, Claudio Rodríguez, Blas de Otero, Agustín Ibarrola, Fidalgo y otros nombres que, vistos desde hoy, parecen demasiado grandes para caber en un taller. Pero cupieron. Quizá porque entonces no llegaban como monumentos, sino como amigos.

Corría el año 87 cuando Carlos Baonza y Jesús Muñoz relataron con detalle su visita a Zamora, concretamente, al taller de la calle Sacramento, donde Abrantes se había trasladado tan solo cinco años antes. Fue en aquella instancia cuando Baonza y Muñon lanzaron la pregunta que muchos se cuestionaban, "¿era allí donde se reunían Blas, Claudio y los demás". Abrantes contestó que no. Que no era exactamente allí. Que era otro taller, uno que tuvo junto al río. Y en esa corrección está la clave del relato. No se trataba solo del taller de un escultor, sino de un lugar pegado al Duero, contaminado por él, atravesado por su presencia.

Blas de Otero en el taller de Ramón Abrantes, en Zamora. / Archivo

“No veis que Claudio habla de las lavanderas”, decía Abrantes. Y de pronto el poema deja de ser una composición literaria para convertirse en una geografía precisa. Las lavanderas estaban allí. El río estaba allí. Los paseos estaban allí. También la amistad. También la juventud. También esa forma de mirar que tienen los artistas antes de saber que algo va a convertirse en obra. Claudio, para Abrantes, era el muchacho que amaba el Duero con una intensidad casi física. “El Padre Duero”, decía. Lo quería tanto que parecía suyo, como si lo hubiera parido.

Hay frases que explican mejor una obra que cualquier tratado. Esa es una. Claudio Rodríguez no miraba el Duero desde fuera. Lo llevaba dentro. Y Abrantes lo sabía porque lo vio caminar por su orilla, hablar de él, perderse en él. Por eso el taller junto al río no fue un simple escenario, sino el lugar donde una parte de la poesía de Claudio se hizo carne, agua y barro.

Claudio Rodríguez observando en río Duero en Zamora. / Archivo

Un día Claudio anunció que venía Blas. Abrantes no terminó de entender al principio: “¿Quién es Blas?”, preguntó Abrantes. "Coño, el escritor", le respondió Claudio. Y entonces apareció Blas de Otero, el poeta vasco, acompañado de dos pintores: Ibarrola y Fidalgo. La escena podría parecer inventada si no se la hubiera contado Abrantes a aquellos desconocidos.

EL POETA BLAS DE OTERO. / Archivo

Mientras tanto, Abrantes tallaba. O quizás no hacía falta que estuviera siempre tallando para que todo a su alrededor tuviera algo de escultura. Su mundo estaba hecho de materia: piedra, escayola, cemento, bronce, barro, madera. Pero también de formas humanas. Sus amigos eran parte del taller. Las conversaciones eran parte del taller. El Duero era parte del taller. Zamora entera parecía entrar por la puerta.

Ese es el verdadero valor de aquel espacio. No fue únicamente el lugar donde Ramón Abrantes creó su obra. Fue un punto de reunión donde distintas disciplinas se tocaron sin pedir permiso. La poesía de Claudio Rodríguez, la palabra desgarrada de Blas de Otero, la pintura de Ibarrola, la mirada de Fidalgo y la escultura de Abrantes compartieron una misma atmósfera. No había frontera limpia entre una cosa y otra. Todo se mezclaba.

Blas de Otero en el taller de Ramón Abrantes, en Zamora. / Archivo

El poema de Claudio Rodríguez no habla únicamente de un lugar. Habla de una comunidad. Habla de manos, de herramientas, de amigos, de agua. Habla de la creación como algo colectivo, aunque cada obra lleve después una firma distinta. El escultor talla, el poeta escucha, el río pasa, los demás miran. Y de todo eso queda una verdad difícil de separar.