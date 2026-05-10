Nuevo intento para que Zamora tenga su "bibliocamión"

La Diputación Provincial de Zamora ha vuelto a sacar a licitación la adquisición del nuevo vehículo bibliobús para incorporarlo a la flota del servicio provincial de bibliotecas. El objetivo es sustituir a uno de los actualmente en funcionamiento, ya que tiene una antigüedad superior a los 20 años. En concreto, fue matriculado en diciembre del año 2000, por lo que se estima la necesidad de ir sustituyendo la flota de bibliobuses por otros dotados de mejores servicios y menos contaminantes.

Tras quedar dos veces desierta la licitación, al no presentar ninguna empresa ofertas a la misma, la institución provincial publicó a finales de noviembre del pasado año en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Diario Oficial de la Unión Europea la convocatoria ampliando las opciones para que pueda ser un camión en vez de un autobús. No obstante, la existencia de errores en la memoria justificativa del contrato y en los correspondientes pliegos de la licitación, detectados por el Jefe de Sección Parque Móvil, motivaron la suspensión cautelar del procedimiento teniendo en cuenta que hasta la fecha no se había presentado ninguna oferta.

Tras subsanar los errores, la Diputación de Zamora ha reiniciado de nuevo el proceso manteniendo el presupuesto de 360.000 euros (IVA incluido) para hacer realidad una biblioteca móvil sobre un vehículo base comercial "chasis tipo microbús o formato camión" sobre el que se realizarán todas las adaptaciones interiores, exteriores y de equipamiento exigidas por las condiciones expuestas en el pliego, para transformarlo a bibliobús.

Vehículo de importante necesidad para "llevar los beneficios de la biblioteca pública a las poblaciones zamoranas que carezcan de biblioteca estable o cualquier otra posibilidad continuada y de calidad en el acceso a la cultura", exponen desde la Diputación.

Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el día 1 de junio para presentar sus ofertas a un contrato cuyo plazo de ejecución será de 12 meses.

Configuración del interior

El interior del vehículo estará formado por dos zonas para el caso del chasis microbús, estas podrán estar separadas mediante tabique y conectadas por una puerta, "únicamente en el caso de chasis tipo microbús, no permitiéndose puerta de separación en el chasis tipo camión", se especifica.

La zona principal será el espacio destinado a biblioteca, con la exposición de libros, revistas, DVDs, etc. En la zona delantera derecha de la biblioteca, en el caso de chasis microbús, junto al tabique de separación con la cabina, se dispondrá de una ventana con cortina enrollable.

En la zona delantera izquierda, se encuentra la zona de atención al ciudadano, en la cual irá instalada una mesa-mostrador, asiento de trabajo y los armarios necesarios para una correcta prestación del servicio. En esta zona de atención al ciudadano, para disponer de una mejor iluminación y confort, se dispondrá de ventana de cristal doble sellado a la carrocería. Las ventanas estarán dotadas de cortinas enrollables.

El techo de la zona principal albergará claraboya translúcida y antitérmica con cortina enrollable, que permita la entrada de luz natural dentro del habitáculo, regulables, de fácil apertura, según la normativa vigente en materia de seguridad, con diferentes funciones como son zona de salida de emergencia y ventilación.

El vehículo podrá estar dotado de separación entre la zona de conducción y la biblioteca únicamente para el chasis microbús, no permitiéndose puerta ni cierre de separación en el chasis tipo camión.

La segunda zona corresponde a la de cabina del conductor. En la configuración de chasis microbús, separada de la zona de exposición por un tabique metálico, acabado en material sintético con un color imitación madera. Cuando exista tabique, solo en el caso de chasis microbús, se practicará una puerta de acceso entre las dos zonas, indicado anteriormente.

La zona de cabina albergará dos asientos, uno para el conductor regulable en altura con suspensión mecánica o neumática, reclinable y regulación hacia delante y atrás, con reposacabezas y apoyabrazos. En el lado derecho, para el acompañante, otro asiento con apoyabrazos. Ambos asientos serán tapizados con colores a definir por la Diputación de Zamora.