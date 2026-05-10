Novo, candidato de IU a la alcaldía: "Es una gran responsabilidad que afrontamos como equipo"

Una decisión tomada de manera "democrática" y que afronta "no bajo la ilusión de la que hablan otras organizaciones", sino con la "gran responsabilidad" de seguir "sacando todo el trabajo que tenemos adelante". Con estas palabras valoró el, ya oficialmente candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Zamora, Pablo Novo.

Puesto que toma, como sucesor de Francisco Guarido, con el aval de su formación que tomó la decisión de manera consensuada, con el 87% de apoyo de la asamble. Por ello, sus primeras declaraciones han sido dirigidas a su equipo, que se define por la "cohesión" y la "experiencia en la gestión pública".

Novo ha echado la vista atrás para recordar la situación en el ayuntamiento de Zamora cuando Izquierda Unida tomó las riendas. "Nos encontramos en 2015 con las estanterías vacías de proyectos y una economía endeudada. Sin embargo, a día de hoy, tenemos las cuentas saneadas gracias a la buena gestión de este equipo y unas estanterías llenas de proyectos actuales que se van a continuar materializando", apreció.

El actual concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana reiteró en varias ocasiones la sensación de importante "responsabilidad" que asume.

"No es una situación fácil, pero desde luego tampoco es fácil la labor de gobierno que estamos llevando a cabo y en la que estamos absolutamente centrados", señaló arropado por sus compañeros de partido.

Por último, incidió en su máxima "prioridad" desde ahora hasta que concluya el mandato que no es otra que "continuar sacando adelante" todos esos proyectos en los que trabajan como Equipo de Gobierno, así como seguir prestando "el mejor de los servicios públicos".

"Es una decisión tomada desde la responsabilidad para obtener el mejor resultado y dar el mejor servicio a nuestros ciudadanos", concluyó Novo. Comparecencia pública que finalizó con el aplauso de los militantes de Izquierda Unida presentes en la sede.