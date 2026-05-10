Los juegos del riesgo: La casa de Juanito

Octavo capítulo de "Los juegos del riesgo (o consejos de autoprotección)". Una serie de relatos breves con recomendaciones de autoprotección que puestas en práctica evitarán que una situación que encierra un riesgo para las personas, los bienes o el medio ambiente, acabe en una emergencia o, en caso de que la emergencia suceda, reducirán de forma significativa los efectos negativos de la misma. La técnica empleada para memorizar e interiorizar los consejos que se presentan en cada capítulo es enfrentarse a Riesgo -un jugador muy hábil- en un juego de mesa y derrotarlo usando los consejos de autoprotección que son componentes o reglas del juego.

Al igual que en algún capítulo anterior, también en este, Riesgo se apellida Antrópico. Recordemos que en protección civil el riesgo antrópico es el causado por las acciones del hombre, ya sean intencionadas o no, que pueden generar daños en la salud humana, los bienes o la naturaleza.

¿Y quién ha llamado esta vez a Riesgo Antrópico para jugar con él? Pues ni más ni menos que Juanito, el protagonista de la primera de las historias que nos cuenta y nos canta la canción "Somos el 1-1-2". Una pegadiza tonadilla divulgativa del número de emergencias 1-1-2 que comienza así: "A veces pasan cosas que no deberían pasar/ un meteorito, un huracán, una tormenta nuclear./ Tu vida está en peligro/ y no sabes reaccionar,/ escucha estas historias/ que te vamos a conta".

Lo que le pasó a Juanito, según la canción, es esto: Juan estaba en Salamanca/ en la cocina de su piso,/ calentando la sartén/ para hacerse un huevo frito,/ pero en ese momento/ le entró un audio en el Whatsapp/ y se puso a chatear/ y la sartén a llamear./ ¡Por un huevo frito, la que has "liao", Juanito!

Pues sí, Juanito se ha metido en un lio. Él y su gato Sebastián corren el riesgo de intoxicarse con el humo o algo aún peor, así que, avispados lectores, tendréis que ayudar a Juanito a vencer a Riesgo, viviendo junto a él una desafiante experiencia de sala de escape dentro de su casa, La casa de Juanito, convertida en un juego de mesa inspirado en el juego Escape the room: La casa de muñecas maldita.

Introducción del juego

La casa de Juanito tiene cinco estancias. Para vencer a Riesgo, deberéis recorrerlas con Juanito una a una, siguiendo el itinerario fijado, encontrar a su gato Sebastián y salir por la puerta de la vivienda hasta un lugar seguro en menos de 30 minutos. El avance a cada estancia estará bloqueado por una puerta o trampilla marcada por este icono de protección civil.

En cada estancia, deberéis encontrar las sílabas de la palabra PRO-TE-GER que están repetidas dos veces con diferentes colores y colocadas sobre objetos de la estancia. Cada uno de esos objetos está relacionado con una medida que se puede tomar para evitar un incendio o con una acción que se debe realizar en caso de que se origine un incendio dentro de una vivienda. Deberéis ir leyendo la historia y encontrando las sílabas en el orden que la historia os marca. Cuando encontréis una sílaba diréis en voz alta de qué consejo de autoprotección creéis que se trata, otro jugador comprobará si es correcto en la tarjeta de la estancia. Si era correcto continuaréis. Si no era correcto, el jugador que controla las tarjetas leerá el consejo de autoprotección correcto y podréis continuar, pero restaréis 2 minutos al tiempo que llevéis consumido.

Una vez que hayáis encontrado los seis consejos que hay en cada estancia, deberéis introducir una combinación de colores de las sílabas PRO-TE-GER en “la rueda de soluciones”. Si la combinación de colores es la correcta, podréis pasar con Juanito a la siguiente estancia de la casa.

Tened en cuenta que, aunque solo se necesiten tres sílabas de colores para pasar a la siguiente estancia y se pueda probar suerte en "la rueda de soluciones" con las tres primeras sílabas de colores cuyos consejos se verbalicen de forma correcta, es importante conocer todos los consejos para tener más recursos en caso de verse en una situación semejante en la vida real.

La rueda de soluciones

Para asegurar que recorréis todos los consejos y dar más emoción al juego, solo una combinación de colores de las sílabas PRO-TE-GER abre la trampilla o la puerta de cada estancia. La rueda de soluciones os dirá si la combinación que habéis elegido es la correcta:

1) Localizad en el anillo exterior de la rueda de soluciones la estancia: ático, dormitorio, baño, salón, cocina.

2) Girad los demás anillos de colores de forma que las sílabas PRO-TE-GER queden alineadas entre sí y con el nombre de la estancia, eligiendo los colores que creéis que abrirán la trampilla o puerta.

3) Deslizad ligeramente el círculo superior hasta que se abra la ventana debajo de la combinación de sílabas de colores elegida. Si en la ventana aparece el icono de protección civil, la puerta o trampilla se desbloqueará. Si el icono que aparece es el triángulo con admiración, la puerta o trampilla permanecerá bloqueada y deberéis intentar desbloquearla con otra combinación de colores, con la consiguiente pérdida de tiempo. Solo podréis intentarlo con otra combinación de colores si previamente descubristeis los consejos de autoprotección que encerraba cada sílaba.

IMPORTANTE. Después de cada intento en la rueda de soluciones (tanto si hay desbloqueo como si no), deslizad el círculo superior hasta que en la ventana aparezca el candado cerrado. Se recomienda no rotar la rueda de soluciones al azar para encontrar la combinación correcta a base de probar. ¡Lo único que conseguiréis es avivar el fuego!

Indicaciones previas

Tiempo de duración del juego: Duración máxima, 30 minutos. Si pasados 30 minutos no habéis conseguido que Juanito y Sebastián salgan de la casa, Riesgo habrá ganado el juego.

El tiempo para concluir la experiencia dependerá de lo amplia que sea vuestra cultura de la autoprotección así que, teniendo en cuenta que en un incendio ganar tiempo es ganar vida, no estaría de más que antes de empezar a jugar, echarais un vistazo a las recomendaciones de las autoridades de protección civil sobre cómo actuar en esta situación. Si preferís fraccionar el juego en varias sesiones, lo mejor es pausarlo justo después de completar cualquiera de las estancias y antes de pasar a la siguiente. Si queréis vivir una experiencia contrarreloj, poned en un temporizador el tiempo de 30 minutos y activadlo justo cuando estéis en el ático.

Número de jugadores: De 2 a 5 jugadores. Al menos se necesitan 2 jugadores para que el que está jugando no vea en la tarjeta de la estancia las respuestas correctas. Una sugerencia es repartirse las estancias entre los jugadores que se hayan juntado para vivir esta emocionante aventura y ver quién tarda menos en salir de cada una.

Edad: A partir de 5/6 años ya podemos enseñar a los/las peques qué se debe y qué no se debe hacer en caso de incendio en una vivienda.

Sobres: Cada sobre contiene una tarjeta con los consejos de autoprotección de esa estancia. Solo se abrirán en cada estancia.

La historia sigue

Según las instrucciones del juego, la historia de Juanito sigue así:

El móvil en el ático, en su mesa de trabajo,/Juanito que no puede esperar, / ansioso por contar /si su proyecto ha gustado o se ha ido al carajo.

Hasta el ático va, allí qué le aguardará…

El ático

Juanito no para de saltar,/por quinta vez el audio quiere escuchar,/su proyecto había interesado, a esa multinacional,/y en dos horas en la sede tiene que estar.

De repente, algo empieza a olerle mal, /nada que ver con una trama empresarial.

A su mente viene el huevo frito,/de la cocina llega el olorcito.

Sabe que rápido debe actuar/ si quiere a la entrevista llegar.

Es entonces cuando empieza a recordar/todo lo que aprendió en una clase magistral/ de los bomberos de su ciudad/ sobre cómo prevenir y actuar si el fuego tu casa atacando está.

Le dijeron, para hacerlo bien, al miedo debes vencer (GER)/ Piensa dónde estás y por dónde has de evacuar,/ porque hasta allí tienes que llegar. (PRO)

Si te das prisa la cocina alcanzarás, /Y tú mismo el fuego apagarás.

Cuidado con la corriente, (PRO)/ Si no quieres que el fuego se haga más potente.

¿Preparado? Revisa lo conectado. (TE)

USB, PC… ¿qué apañar antes de bajar? / Y a tu gato Sebastián, ¿cómo piensas abrazar? (GER)

Con un pie en el baño casi estás, /antes, algo no debes olvidar. (TE)

El baño

La trampilla has logrado traspasar./En el baño debes averiguar/nuevos consejos de autoprotección/para que puedas avanzar.

El baño, qué sitio tan confortable/ si no fuera por algún que otro cable. (GER)

El ambiente empieza a ser irrespirable,/encuentra algo que lo haga más soportable. (GER)

Caes en la cuenta de tres cosas nada aconsejables,/ Y que no haces bien, ¿por pereza?, es probable.

La primera te sirve para crear un ambiente agradable. (PRO)/ La segunda es algo fácilmente acumulable. (PRO)/ Y la tercera es algo incinerable. (TE)

Antes de salir, recuerda un consejo razonable,/palabra clave, enrollable. (TE)

El dormitorio

Tu paso por el baño podía ser mejorable,/aunque has sumado a la colección /más consejos de autoprotección./ En el dormitorio te espera más acción./ Seis nuevas recomendaciones, qué acumulación.

Aquí está Sebastián, durmiendo como un lirón (TE)./ Con el ruido que hace esto,/

qué grado de concentración. (GER)

Echa un vistazo alrededor/comienza examinando su propia equipación. (GER)

Cuánta ropa por aquí,/ que ninguna esconda lo peor. (PRO)

Algo tienes que hacer para ayudar a tu visibilización,/no son momentos de adivinación/ para los servicios de protección. (PRO)

Si uno por piso puedes tener,/mucho mejor, son una buena prevención. (TE)

La trampilla abierta está,/ puedes pasar al salón,/ del juego tienes la aprobación.

El salón

Aún no has terminado, ten un poco de paciencia,/ para descubrir más consejos de autoprotección,/ empléate a conciencia.

Peldaño a peldaño,/ baja con prudencia (PRO)/algo aquí te puede hacer perder la consciencia. (GER)

Equipos de alta potencia/ revisarlos con frecuencia. (TE)

De ellas te alejarás, con mucha diligencia,/ es cuestión de supervivencia. (TE)

Te lo dice la experiencia,/ si al tocarlo notas calor,/ actúa en consecuencia. (GER)

Antes de salir, cógelas,/ sin ellas no será fácil entrar en tu residencia,/ lo que tendrá graves consecuencias./ Pónselo fácil a los bomberos (PRO),/ puede que hagan acto de presencia.

La cocina

Espero que en el salón no hayas estado patoso,/ sin perder tiempo pasa a la cocina,/ aquí los minutos son muy valiosos/ y para dar con los tics de autoprotección,/ tienes que mostrarte ingenioso.

Tras una puerta hay algo espinoso,/vaya ocurrencia guardar ahí algo tan peligroso. (PRO)

Con su limpieza has de ser muy cuidadoso,/ su bloqueo es pernicioso. (TE)

No te saltes ni una revisión,/ no es asunto caprichoso,/ anota la siguiente/ en tu smartphone portentoso. (GER)

Ni se te ocurra abrirlo,/ aunque parezca provechoso/ en este momento es un tramposo. (PRO)

Buena ocasión para estrenar/ ese regalo "poco valioso"/ que te hizo tu amigo, el dadivoso. (TE)

No hay quien apague la llama,/ esto empieza a ser angustioso,/ es el momento de avisar/ a los bomberos valerosos. (GER)

El final

El final de esta historia no está escrito,/ lo decidís con Juanito.

Para que tenga el final 1,/ salir de la casa sin pasaros de tiempo/ es un requisito.

Si no fue así y Riesgo fue quien ganó,/ lee el final 2.

FINAL 1: Juanito ya está en la calle,/ lo ha logrado a trancas y barrancas/ Sebastián en brazos, la cara blanca/ y llegan los bomberos de Salamanca.

El fuego está apagado,/ apenas nada se ha quemado./ Juanito sentado, esperando,/ la ansiada entrevista de trabajo.

FINAL 2: La cosa se embarranca/ los consejos de autoprotección se os atascan./ A Juanito y Sebastián por la ventana los sacan./ "Por un huevo frío, la que has liao, Juanito",/ le dicen con retranca,/ los bomberos de Salamanca.

A daros los últimos consejos yo me apresuro. /Fuera de la casa esperad a los servicios de emergencias en un punto seguro,/ Informad bien a bomberos y rescatistas,/ no les pongáis en ningún apuro.

Que vais a ver el video de la canción "Somos el 1-1-2" en youtube, aventuro/ para saber qué hacer en el futuro,/ cuando Riesgo os ponga en apuros.

Consejos de autoprotección en el ático

PRO. Tener preparado un plan de evacuación para no dejarse llevar por el estrés del momento, mejor por escrito y colocado en lugar visible.

GER. Mantener la calma, facilita el trabajo de los servicios de emergencia.

PRO. Mantener y verificar el buen estado de la instalación de la luz.

TE. Inspeccionar regularmente el estado de cables, enchufes y conexiones. En caso de anomalía, repararlo inmediatamente.

GER. No intentar salvar bienes valiosos: documentos, dispositivos electrónicos, dinero…

TE. Ir cerrando todas las puertas tras pasar por ellas.

Consejos de autoprotección en el baño

GER. Desconectar los aparatos eléctricos que no se utilizan.

GER. Proteger las vías respiratorias. Si hay humo, tapar la boca y la nariz con un pañuelo mojado y agacharse.

TE. Tapar del hueco que hay debajo de las puertas con toallas o trapos húmedos.

PRO. Evitar la acumulación de basuras, papeles, periódicos, etc en la casa, el jardín o el garaje.

PRO. Si se usan velas o similares, utilizar soportes adecuados.

TE. No aproximar la estufa a cortinas, manteles o cualquier otro material doméstico susceptible de arder. No extender prendas al calor de estufas para que se sequen.

Consejos de autoprotección en el dormitorio

GER. Tener instalados detectores de humo, mantenerlos en buen estado y revisarlos con regularidad.

PRO. Hacerse visible al exterior utilizando una tela de color que facilite el rescate.

PRO. Antes de guardar la ropa en el armario, asegurarse de que en los bolsillos no quedan cerillas, mecheros o similares.

TE. La única prioridad es reunir a familiares y mascotas y abandonar la casa a salvo.

GER. Si se tiene tiempo, quitarse la ropa hecha de materiales sintéticos y reemplazarla por prendas de algodón o lana.

TE. Tener un extintor para cada piso y aprender a usarlo de manera apropiada.

Consejos de autoprotección en el salón

TE. No sobrecargar las conexiones eléctricas. Distribuir la carga entre diferentes tomas de corriente.

PRO. Usar las escaleras si están libre de humo. Si el incendio es en un piso inferior y hay humo en la escalera, hay que protegerse y quedarse dentro de casa.

GER. Nunca se debe abrir una puerta que esté caliente, puede haber fuego detrás de ella.

TE. Alejarse de las telas, cortinas, sábanas y manteles, representan un serio peligro durante un incendio.

PRO. No olvidar coger las llaves de casa antes de salir para facilitar la entrada de los bomberos.

GER. El humo es el causante de la mayor parte de las muertes en los incendios, no las llamas. Si hay humo, mantenerse agachado, como el humo se acumula en las partes altas, el aire limpio queda cerca del suelo.

Consejos de autoprotección en la cocina

PRO. Evitar acumular productos inflamables o usarlos sin supervisión (gasolina, alcohol, pinturas…) deben estar en lugares seguros y ventilados.

GER. Revisar periódicamente los conductos de ventilación.

TE. Limpiar frecuentemente la campana extractora de humos.

PRO. Nunca utilizar agua para extinguir el aceite ardiendo.

TE. La manta ignífuga es un elemento de protección contra el fuego que puede ser muy útil para apagar un fuego incipiente en una cocina.

GER. Ante la imposibilidad de apagar el fuego, llamar al teléfono de emergencias 1-1-2. Dar información clara y precisa, sobre la ubicación exacta, el tipo de materiales involucrados si se conocen, la magnitud del fuego y cualquier riesgo en el área como productos inflamables o personas atrapadas.

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