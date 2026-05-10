Jaime Mayor Oreja comparte su amplia experiencia política en su último libro, que presentará el jueves en Zamora

"Un apasionado alegato en defensa de los valores tradicionales que han sostenido el entendimiento, la libertad y la identidad de España y que ahora se cuestionan". Así se resume el argumento de "Una verdad incómoda. Testimonio de una época contra el silencio y la mentira", el último libro de Jaime Mayor Oreja con el que regresa este jueves, 14 de mayo (20.00 horas), al Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

En esta ocasión, estará acompañado de Antonio Vázquez Jiménez, exalcalde de Zamora, y de Tomás Gestoso Matey, ambos miembros del Partido Popular.

Jaime Mayor Oreja, en un acto en Vigo. / XOAN ALVAREZ / VIGO

Jaime Mayor Oreja es uno de los políticos españoles con más amplia proyección en la historia de los últimos cincuenta años, y este libro recoge su testimonio y sus experiencias —algunas de ellas especialmente dolorosas y difíciles— en la política vasca, española y europea, así como su actual participación en la sociedad civil al frente de la Fundación Neos.

Recorrido político

En la década de los ochenta en el País Vasco, "una macabra mentira referida a las víctimas diluyó las conciencias de buena parte de aquella sociedad", se recuerda. Siguió después el desenlace de una transición política en la que el nacionalismo "jugó con las cartas marcadas e impuso un falso empate entre ETA y el Estado de Derecho, que solo podía concluir con una negociación política", se argumenta.

Ya en los años noventa, la refundación del centro-derecha en el Partido Popular puso en marcha una alternativa de gobierno y una política antiterrorista diferente, asentada en la ley. "Sin embargo, la actualidad supera todos los pronósticos negativos y la existencia del nuevo "frente popular" que nos gobierna —esto es, la asociación del crimen del pasado con la mentira del presente— ha construido una segunda leyenda negra desde el interior que exige tomar conciencia de la misma y que se produzca un entendimiento entre las fuerzas políticas de la derecha y del centro-derecha para evitar caer en la profundidad del abismo en el que nos encontramos", se considera.