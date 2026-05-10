Ya es oficial: Pablo Novo será el candidato de IU a la Alcaldía de Zamora

No hubo sorpresas en las quinielas. Pablo Novo se confirmó este domingo 10 de mayo como aspirante a la alcaldía de Zamora por Izquierda Unida en las elecciones del próximo año en sustitución de Francisco Guarido. La decisión fue anunciada por el coordinador de IU Zamora, Miguel Ángel Viñas, tras la celebración de la asamblea que tenía como principal punto del orden del día elegir a la persona que encabezará las listas municipales en la capital zamorana en mayo de 2027.

"Hoy cambiamos la cabeza visible de Izquierda Unida en Zamora, en la capital, pero seguimos exactamente en la misma lucha y con las mismas ideas. Pablo lleva ocho años de concejal, es joven, es un gran valor, tiene experiencia y tiene, como lo tuvo Paco en su momento durante todos estos años, el apoyo y las ideas que defiende esta organización", pronunció Viñas.

La decisión sobre quién tenía que relevar a Francisco Guarido como cabeza de lista para los comicios se ha adoptado en la asamblea de manera consensuada por toda la militancia presente en la reunión. Tal y como explicaban desde el partido estos días previos, la formación no realiza un proceso reglado en el que los aspirantes tengan que postularse o presentar avales, sino que es durante el encuentro de militantes cuando se decide, tras la deliberación de todos, la candidatura más apropiada sin necesidad de apoyos previos ni otros condicionantes necesarios con anterioridad a la reunión.

Proceso en el que se han escuchado las distintas opiniones de los presentes sobre las personas que se han barajado durante todos estos meses como posibles sustitutos del actual alcalde de la capital.

Aunque Pablo Novo, conejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana ha sido el nombre que más se ha repetido como el candidato con más posibilidades a encabezar la lista del partido durante todo este tiempo, incluso ya se valoró en la anterior cita municipal con las urnas, antes de aceptar Guarido aspirar a su tercera legislatura en la Alcaldía, también se han postulado el de otros representantes del partido como el del concejal de Hacienda, Diego Bernardo; la responsable del área de Cultura, María Eugenia Cabezas; o el concejal de Deporte, Manuel Alesander Alonso.

Hoy se ha desvelado la incógnita, sin sorpresas, tras una asamblea en la que Izquierda Unida ha querido subrayar su cohesión como partido para mostrarse a la sociedad zamorana como una opción de “estabilidad” para el futuro.

¿Quién es Pablo Novo?

Pablo Novo Espiñeira nació en Zamora en el año 1995. Originario del barrio de San José Obrero, es graduado en Historia por la Universidad de Salamanca y Máster en Ciencia Política por esa misma universidad. En el año 2019, entró a formar parte del equipo de Gobierno municipal ocupando en su primer mandato la cartera de Participación Ciudadana, Barrios, Padrón y Patrimonio. En la actual legislatura, Novo es el responsable del área de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana. Destacada cartera desde la que ha promovido las principales obras ejecutadas en las calles de los barrios y la zona centro, además de dirigir servicios como el de la recogida de basuras y limpieza viaria y encargarse de supervisar algunos de los grandes proyectos de nuevas infraestructuras acometidas por el consistorio zamorano.

María Eugenia Cabezas, número dos

Además, la asamblea de IU Zamora ha decidido que la segunda en la lista sea María Eugenia Cabezas, que forma parte del equipo de Gobierno desde 2015 y actualmente es segunda teniente de alcalde y concejala de Cultura.

Izquierda Unida, tras encadenar tres mandatos consecutivos en el poder bajo el liderazgo de Guarido, apuesta por la renovación con dos caras jóvenes, pero con experiencia acumulada tras haber dirigido áreas de peso del Gobierno municipal durante siete y once años, respectivamente. El alcalde ha declarado que "los que hay ahora y los que hubo antes van a estar ayudando, y toda la militancia de IU Zamora va a estar ayudando, porque nosotros salimos en mayo del 27 con el primer candidato y la segunda candidata a repetir otros cuatro años de gobierno como llevamos once hasta ahora, y cuando acabe el mandato doce".

Un tándem "extraordinario"

"El protagonista hoy es Pablo y la protagonista es María Eugenia. Los dos forman un tándem extraordinario en el Ayuntamiento y lo van a formar también después". Estas fueron las primeras palabras de Francisco Guarido tras anunciar la decisión del partido.

El actual alcalde se ha desecho en hálagos hacia los dos candidatos. "Los dos tienen casi todo el ayuntamiento en la cabeza, pero es verdad que por la especialidad de cada uno de ellos, tienen, yo diría, uno la mitad y la otra la otra mitad", pronunció.