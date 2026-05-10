¿Qué va a ser de Guarido? El actual alcalde de Zamora desvela el misterio

"Si alguien me pregunta qué va a ser de mí, bueno, pues no va a ser nada especial". Fue el propio Francisco Guarido el que se adelantó a responder sobre su futuro tras el anuncio de Pablo Novo, como candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de la capital en las elecciones de 2027.

"Voy a seguir el año que me queda con mucho más trabajo, con todo el ímpetu que he seguido hasta ahora y después yo voy a estar al lado de mis compañeros ayudando en lo que ellos quieran", reveló.

El actual alcalde anunció que tras mayo de 2027, independientemente de los resultados que obtenga Izquierda Unida será "un militante más" que aportará su experiencia, esfuerzo y trabajo dedicándose "en cuerpo y alma" a ayudar a su grupo.

Decisión de no repetir como candidato que ha tenido clara tras casi treinta años vinculado a la política municipal. "Ha sido algo facilísimo. Es lógico. Cuando acabe el mandato llevaré 28 años. Es un tiempo más que suficiente. A mí me parece que he cumplido ya un ciclo muy amplio", expuso.

Decisión de retirarse que ya había anunciado en más de una ocasión, e incluso en las pasadas elecciones estuvo a punto de hacerse efectiva.

"Mis compañeros me han arrastrado hasta mayo del 27. También, decidí quedarme porque nos quedaban muchas cosas por hacer debido a que en el segundo mandato, por la pandemia, perdimos uno dos, tres años prácticamente de licitación de obra pública cuando teníamos las cosas preparadas", argumentó el alcalde de Zamora.

Despedida que valora con el orgullo de haber realizado un buen trabajo. "Cuando acabe el mandato tendré 69 años y 28 de concejal. Creo que he hecho todo lo que he podido y seguiré haciéndolo, pero como militante de Izquierda Unida".

Exprimir su experiencia y conocimiento

Los candidatos de IU Zamora contarán con la experiencia y el conocimiento de Guarido en esta nueva etapa que encara la formación. "Nosotros le vamos a exprimir todo ese conocimiento que tiene en la cabeza, porque la experiencia que tiene es que es impagable. Entonces nos va a ayudar aconsejándonos en muchos aspectos. Que no se crea que se va a librar de esta, pero también tiene derecho a descansar", señaló Pablo Novo.

Por su parte, el coordinador provincial, Miguel Ángel Viñas, apreció el funcionamiento interno de la organización, basado en reuniones abiertas celebradas todos los lunes, en las que participan concejales, afiliados y simpatizantes para debatir y tomar decisiones. "¿Qué esperamos de Paco? Que siga, como hasta ahora, asistiendo a esas reuniones, proponiendo algunas cosas que le decimos que no, que no siempre tiene razón, pero seguir en ese trabajo, que es lo que les decía antes, de militancia. No esperamos nada más y por supuesto no esperamos nada menos", detalló Viñas.