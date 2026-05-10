Extranjería
España ya ha recurrido a regularizaciones extraordinarias de migrantes en al menos siete ocasiones
Desde los años ochenta, España ha utilizado la regularización extraordinaria como herramienta para gestionar la situación de migrantes en situación irregular
Las regularizaciones extraordinarias de personas migrantes en situación administrativa irregular no son una novedad en España. Así lo señala el abogado especializado en extranjería Raúl Arturo Hirakawa, que recuerda que el país ya ha recurrido en otras ocasiones a este tipo de mecanismos: “Nuevo, nuevo, para la Administración española no es”, afirma el letrado. Su análisis coincide con los antecedentes históricos: España ha aprobado varios procesos extraordinarios de regularización desde los años ochenta, tanto con gobiernos del PSOE como del PP.
El primer gran proceso se produjo en 1986, durante el Gobierno de Felipe González. Después llegaron nuevas regularizaciones en los años noventa, también en etapas socialistas. La Moncloa recoge entre los principales precedentes las de 1986, 1991 y 1996, impulsadas por gobiernos del PSOE.
Ya con José María Aznar en La Moncloa, el Partido Popular también impulsó regularizaciones en 2000 y 2001. Según la documentación oficial de La Moncloa, los gobiernos de Aznar regularizaron a más de medio millón de personas.
La última gran regularización antes de la actual fue la de 2005, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que permitió regularizar a más de 576.000 personas, según RTVE.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy, en cambio, no recurrió a este mecanismo durante sus años de Gobierno, por lo que el proceso actual es el primero en más de veinte años.
Para Hirakawa, este recorrido histórico es importante porque permite contextualizar el debate actual. La regularización extraordinaria no ha sido una herramienta exclusiva de un solo partido ni de un único momento político, sino un recurso utilizado por distintos gobiernos para afrontar situaciones de irregularidad administrativa acumulada: “Con Aznar hubo regularizaciones, con Zapatero hubo una”, recuerda el letrado. Su afirmación resume una idea clave: España ya ha vivido procesos similares, aunque cada uno se haya desarrollado en un contexto político, económico y migratorio diferente.
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