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Blas de Otero en el taller de Ramón Abrantes, en Zamora

Blas de Otero en el taller de Ramón Abrantes, en Zamora

Alejandra Bonel García

Blas de Otero en el taller de Ramón Abrantes, en Zamora

Alejandra Bonel García

Zamora
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Por ver cómo corre el Duero

y cómo la escayola y el cemento,

cómo el pan, la herramienta

cantando y acusando entre las manos

de Ramón y de Julio, y de Marcelo,

de Tomás y de Antonio,

sobre todo de Eugenio,

estabas.

Sí, entre el barro

y el alma,

cuando la luz se hacía melodía

y manantial, y el cielo

«muy luminosamente rojo», como dices,

entonces, a dos pasos,

se abría el puente y abrazaba el agua,

tan íntima y fecunda,

y la tejía entre sus ojos limpios,

y la amasaba libre,

con el molde sudado y respirado,

junto con los amigos.

Ahí, en el taller tuyo estás tallando

(copio tu estilo)

no tan solo palabras verdaderas

sino también la salvación, la busca

y la protesta. Pasa

el agua, ahí, a dos pasos,

del Duero.

Y el taller, y el latido

del ritmo de la obra y de la mano,

están ahí, contigo,

junto a los muslos de las lavanderas

sin que el río se muera en nuestros brazos

porque el agua del Duero es ya cal viva.

Claudio Rodríguez.

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