En 2027 Zamora tendrá un nuevo alcalde, pero, ¿quiénes lo fueron en el pasado?

Tras la decisión de Francisco Guarido de no continuar en el consistorio tras las elecciones municipales de 2027 y la designación de Pablo Novo como candidato por parte de Izquierda Unida, muchos zamoranos se preguntan quién será el nuevo alcalde, pero, ¿quién estuvo en ese lugar en el pasado?

Desde el inicio de la democracia, siete personas han ocupado el sillón en el que hoy se sienta Guarido, y un total de 4 partidos han estado al mando. Tras las primeras elecciones fue la Unión de Centro Democrático la que ostentó el mando, liderada primero por Victoriano Martín Fiz, el primer alcalde de la democracia, nacido en Piñuel de Sayago y al margen de la política, empresario detrás de "Zamorana del Oeste", conocida compañía de autobuses que el político fundó junto a sus hermanos. Martín Fiz falleció en el año 2013, recordado aún por los zamoranos pese a que no concluyó la legislatura. Fue sucedido por Valentín López Tola, que dejó el consistorio en 1983 y fue durante su mandato cuando Zamora se hermanó con su homónima en Ecuador.

Relación de alcaldes de Zamora desde el inicio de la democracia / O. C.

En el año 1983, el PSOE sucede a UCD de la mano de Andrés Luis Calvo, que regió el Ayuntamiento durante dos legislaturas, aunque no consecutivas. Luis Calvo colaboró en la refundación de PSOE y UGT en Zamora y lideró el renombramiento de calles como el Riego o la Avenida Príncipe de Asturias tras el franquismo.

Entre las dos legislaturas socialistas, la alcaldía quedó en manos de Antolín Martín por Alianza Popular, el actual PP. A Martín se le recuerda, entre otras actuaciones, por su participación activa en la histórica toma del Cuartel de Viriato.

Antolín Martín (derecha) junto a Ángel Bariego, durante la toma del cuartel de Viriato. / Foto: LOZ

En 1987, Andrés Luis Calvo recuperó el mandato hasta el año 1995, en el que Antonio Vázquez le dio la victoria al PP. Se mantuvo en la alcaldía tres legislaturas, al igual que Guarido. Es el número máximo de mandatos que un alcalde se ha mantenido en el poder en Zamora. Al margen de la política, Vázquez estuvo muy vinculado al sector financiero. En el año 2007 dejó paso a Rosa Valdeón y dio el salto a la política nacional, pero siguió muy de cerca la situación de Zamora hasta que en 2015, coincidiendo con el final de la era del PP en Zamora, dejó la política, al menos en el ámbito público.

Valdeón regió el Ayuntamiento durante dos legislaturas, llegando después a ser la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León. Es recordada por reforzar el vínculo de Zamora con el pueblo saharaui y promover la acogida de niños saharauis. En 2015 abandonó el consistorio y fue Francisco Guarido quien tomó el mando por Izquierda Unida. En su mandato, Zamora ha sido la única capital de provincia liderada por dicho partido. En su mandato no solo han destacado los proyectos que ha liderado, como la rehabilitación del Puente de Piedra o la creación de zonas verdes, también su cercana relación con el electorado de la ciudad. Hoy, anuncia que su carrera política en activo terminará en 2027.

Francisco Guarido. | Fernández / Manuel Herrera

La historia política de Zamora está llena de nombres, a los que ahora sabemos que en 2027 se sumará uno más.