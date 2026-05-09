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Fin de semana pasado por agua en Zamora: las alertas de la Aemet en la provincia

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. Imagen de archivo

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. Imagen de archivo / Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

Gaby Marcos

No parece que las precipitaciones vayan a dar un descanso a Zamora en la próxima semana, tampoco este domingo. Las comuniones van a tener que celebrarse en interiores y las romerías tendrán que ser un poco más recogidas este fin de semana en la provincia, en la que se esperan incluso tormentas eléctricas durante el domingo, el lunes y el martes.

A lo largo del miércoles, se espera que las precipitaciones remitan y las temperaturas suban levemente, aunque el jueves y el miércoles volverán a la tendencia de esta semana.

El tiempo en zamora del sábado 9 al viernes 15 de mayo

El tiempo en zamora del sábado 9 al viernes 15 de mayo / Aemet

Alertas en la provincia

La Aemet prevé que esta jornada sea especialmente lluviosa en las zonas de Sanabria más cercanas a Galicia, donde se han dado avisos por lluvia y tormenta este fin de semana.

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Avisos de la Aemet en Castilla y León este fin de semana / Cedida

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A las semanas lluviosas que lleva juntando la semana se suma otra más, sin que se espere que sea la última de esta primavera. Si las condiciones climatológicas siguen su curso, se espera que la recta final de estos meses de entretiempo esté pasada por agua en Zamora.

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