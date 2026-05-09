Fin de semana pasado por agua en Zamora: las alertas de la Aemet en la provincia
No parece que las precipitaciones vayan a dar un descanso a Zamora en la próxima semana, tampoco este domingo. Las comuniones van a tener que celebrarse en interiores y las romerías tendrán que ser un poco más recogidas este fin de semana en la provincia, en la que se esperan incluso tormentas eléctricas durante el domingo, el lunes y el martes.
A lo largo del miércoles, se espera que las precipitaciones remitan y las temperaturas suban levemente, aunque el jueves y el miércoles volverán a la tendencia de esta semana.
Alertas en la provincia
La Aemet prevé que esta jornada sea especialmente lluviosa en las zonas de Sanabria más cercanas a Galicia, donde se han dado avisos por lluvia y tormenta este fin de semana.
Un mes sin soltar el paraguas
A las semanas lluviosas que lleva juntando la semana se suma otra más, sin que se espere que sea la última de esta primavera. Si las condiciones climatológicas siguen su curso, se espera que la recta final de estos meses de entretiempo esté pasada por agua en Zamora.
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