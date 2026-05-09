Reivindicar desde Zamora un futuro común en la UE y lo que Europa ha aportado al mundo: misión de puertas abiertas en la FRAH

Reivindicar un futuro común en el seno de la Unión Europea y subrayar lo que Europa ha aportado al mundo en cuestiones de paz, libertad y derechos son algunas de cuestiones que desde Zamora se han impulsado en la víspera del Día de Europa. Ha sido en la sede de la Fundación Rei Afonso Henriques (FRAH), donde este viernes se han desarrollado los actos institucionales de una festividad continental, la del Día de Europa, que se conmemora cada año el 9 de mayo.

La sede de la Fundación ha acogido una declaración en la que han participado el vicepresidente primero de la Diputación Provincial, Víctor López de la Parte; el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder; y el secretario general de la entidad anfitriona y director del Centro Europe Direct de Zamora, José Luis González Prada.

Este último ha sido el encargado de dar la bienvenida y de explicar que, en esta jornada, la FRAH ha acogido una mañana de puertas abiertas para que el público conociera en detalle el funcionamiento del día a día. También se ha organizado un taller con niños y se ha tratado de explicar la importancia de un día que sirve para reivindicar "un futuro común" entre los países de la Unión Europea.

El secretario general de la FRAH ha recordado de forma somera la historia de la Unión Europea y de sus tratados, y ha destacado su papel como "mecanismo para garantizar la paz y la libertad entre los europeos".

Por su parte, López de la Parte ha llamado a la ciudadanía a festejar "un día festivo para la comunidad europea". "Fundamentalmente, tenemos que poner de manifiesto cuáles son nuestros valores europeos de paz, hermandad y libertad", ha recalcado el vicepresidente provincial, que ha apostado por estas claves en el marco de la nueva realidad geopolítica existente.

"Hay que remarcar la importancia que han tenido estos años en paz para la comunidad europea y para los países. Vivimos en una igualdad de derechos, en una libertad sin precedentes en cualquier parte del mundo y tenemos que reivindicar lo que Europa ha aportado a lo largo de los siglos al mundo y lo que aporta actualmente a la sociedad mundial", ha reflexionado López de la Parte.

Finalmente, Strieder ha apelado a la reflexión para valorar "esta época de bienestar y paz" y para destacar la importancia de los proyectos europeos para ciudades como Zamora.