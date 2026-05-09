Toño Pedrero reivindica una cofradía sin excentricidades

"Yo no quiero pasar a la historia de la cofradía como un presidente que ha hecho cosas excéntricas", dice Toño Pedrero durante las elecciones a la presidencia de la cofradía.

El actual presidente, y único candidato, manifestó durante la última asamblea general su intención de presentarse a la reelección para concluir proyectos iniciados: "Me motiva la idea de consolidar todo lo que hemos hecho. Además, siempre queda alguna cosa, un pequeño fleco, algo por corregir y asentar. Sobre todo, porque vas teniendo ideas nuevas, pero siempre basadas en lo que ya has hecho”, explica Pedrero a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA durante el transcurso de las votaciones.

A pesar de ser el único candidato, Toño confiesa que "siempre es de agradecer que la gente venga a votar". De hecho, según los estatutos, para que una elección sea válida, el candidato elegido debe recibir mayoría absoluta de los presentes: "Ser el único candidato es satisfactorio desde el punto de vista de que, si no hay más candidatos, definitivamente algo estaremos haciendo bien. Creo que la cofradía ha dado un giro radical y la gente está contenta", asegura.

Tras un mandato en el que han vuelto a realizar el listado de hermanos, estrenado sede o incluso, una aplicación, Pedrero destaca por encima de esas decisiones la que para él considera la más importante: «Hemos sido una cofradía muy real», dice orgulloso. "Cuando empezamos no teníamos muchas cosas, ahora somos una cofradía totalmente asentada, con todo controlado: sabemos quiénes son los hermanos, quién debe, quién no debe, nuestro patrimonio, etc.”, señala. Además, el presidente de la cofradía no ha dudado en recordar «una de las cosas más bonitas de mi vida", el aniversario de la cofradía, que califica como un logro.

Tras conocerse el resultado de las votaciones (180 a favor y 16 en blanco) el objetivo sigue siendo la consolidación, aunque con la mirada puesta a nuevos proyectos: "Hay ideas, pero hay que consultarlas. No queremos incorporar cosas que la Semana Santa no tiene por qué incorporar", concluye Pedrero.