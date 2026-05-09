La iglesia de La Magdalena cerrará sus puertas el lunes para la recuperación del suelo original

La iglesia de La Magdalena, una de las joyas del románico de la ciudad, cerrará el lunes día 11 sus puertas al público porque comienza la segunda fase de su restauración que afecta a su interior.

La mejora consistirá en la retirada de la tarima, que tiempo atrás soportó el ataque de termitas, y la recuperación del suelo original. “Hemos hecho algunas catas en las que se han descubierto tres diferentes tipos de solado” explica el director de la Fundación ZamorArte, Juan Carlos López Hernández.

La actuación, que cuenta con el beneplácito de la Comisión Territorial de Patrimonio, conlleva también la iluminación del sepulcro situado en el muro norte y efectuado a finales del siglo XII. La falta de inscripción hace que se desconozca la mujer que está enterrada, pero podría ser la reina Urraca, la hija del primer rey de Portugal y primera esposa de Fernando II rey de León.

Ampliación de la nave central

La segunda fase de la restauración prevé “retirar el camarín de los pies del templo para dejar libre el pórtico que ha estado oculto por ese entramado de madera, por lo que se va a ampliar la nave central de alguna manera” precisan desde ZamorArte.

La ejecución está previsto que dure “al menos seis meses, pero dependerá del estado que esté el solado” y tiene un coste que asciende a 180.000 euros financiados a través de una subvención procedente del programa Románico Atlántico, un proyecto en el que ZamorArte colabora con la Fundación Iberdrola y con la Junta de Castilla y León para intervenir en templos de Zamora y de Salamanca.

Maderas que van suprimir. / Alba Prieto / LZA

Cronología

La primera fase de restauración de La Magdalena concluyó el pasado otoño. Supuso la puesta a punto de la cubierta, ya que tenía un fallo estructural que estaba generando goteras que, entre otros elementos, dañaban el sepulcro.

La intervención implicó la instalación de una grúa y un andamio en el exterior y una inversión de 265.000 euros, que ZamorArte afrontó con parte de una subvención otorgada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León para fomentar la conservación y gestión activa del patrimonio cultural en la región, así como con el respaldo del Obispado de Zamora y de fondos propios, generados a través de la Milla Románica, y de iniciativas como el micromecenazgo lanzado a finales del pasado mes de mayo.

Desde ZamorArte impulsarán una tercera actuación en el templo, que consistirá en dotar a la iglesia de elementos culturales turísticos y habilitarla como espacio versátil para albergar exposiciones, conferencias y actos culturales.