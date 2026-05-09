Braulio Llamero: “Siempre pensé que mi infancia había sido como medieval”

El escritor y periodista Braulio Llamero se adentra en sus primeros años de vida en “La vida en la Edad Media”, un libro de poemas de tipo autobiográfico. A través de una serie de escenas o cantos donde se aproxima a sus siete primeros años de existencia “lo que llamo mi Edad Media” explica.

“Siempre pensé que mi infancia había sido como si fuera medieval, porque realmente estaba siglos atrás de lo que después fue la vida. Creo que nos pasó a toda esa generación, hasta que de pronto llegó la tele, llegaron una serie de adelantos y dio un salto a la civilización que nos vimos en el siglo XX” desgrana. “Cuando leía cosas medievales no conseguía distinguir mucho el tipo de vida que había llevado un niño en la Edad Media, en la alta o en la baja Edad Media que la que había llevado yo en mi pueblo, en Manzanal del Barco, en los primeros años de vida”.

Llamero se ha acercado a ese período de su vida desde el niño que fue. “El primero y el último poema son recuerdos del niño y lo he hecho con ojos de niño desde la estatura de un niño, pero desde luego el reto era que ese niño quería contar una historia que en realidad era adulta en todos los sentidos”.

Versos libres

Formalmente los poemas de “La vida en la Edad Media” son cantos libres, donde ha huido de rima optando por el ritmo interno, “tiene la musicalidad del recuerdo y de la inocencia” señala el escritor que remarca que ha tratado de que “el fluir del verso sea natural de tal manera que lo leas y parezca que te resbalas por un tobogán, que sale todo solo, sin dificultad ninguna” y concluye que “aspiro a que desde la sencillez y la claridad transmita una visión de una infancia diferente”.

Presentación del nuevo poemario de Braulio Llamero. / José Luis Fernández / LZA

El zamorano tiene previsto dar a conocer “La vida en la Edad Media” en las ferias del libro de Toro y la capital, tras su presentación en la Biblioteca Pública de Zamora, y también en Benavente, para ya en el otoño llevarlo a la Casa de Zamora en Madrid.

Proyectos

El escritor subraya que “con este libro queda zanjado el escribir sobre mí en primera persona” y enfatiza que “me gusta más la poesía del tú y la poesía del vosotros, es decir, hablar de la gente, de lo común, de todos, y en el caso del amor, pues del tú”.

Sobre sus proyectos literarios Llamero, entre risas, comenta que “nunca sé lo que voy a hacer, pero los proyectos que hay son otros enfoques poéticos” entre los temas que podrías protagonizas su siguiente poemario menciona que “podría ser uno amor, pero también puede ser uno de tipo social o puede ser de algún otro de los temas que insinué en mi primer poemario”.

Trayectoria

Braulio Llamero ha escrito, sobre todo, literatura infantil y juvenil, de la que tiene más de treintena de títulos en las más prestigiosas editoriales. También es autor de dos novelas, “El beso del tiempo” y “Lo que nunca se contó de Artemio”, ambas editadas por Celya. Con anterioridad ha publicado el poemario “La bufanda de Al Capone”.