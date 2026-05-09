La actualización de la indumentaria tradicional impulsa el relevo generacional en el sector

Pañuelos, cintas de pelo, riñoneras, chalecos o bolsos. Prendas y complementos que beben de la indumentaria tradicional pero que se pueden llevar diariamente. Estos son algunos de los productos que se pueden encontrar en el stand de Noelia Flórez, impulsora de la marca zaragozana Alma Cazurra, nacida hace apenas un año.

"Mi idea es basarme en la indumentaria tradicional para hacer productos que sean más actualizados y acordes a la vida del día a día y al siglo en el que vivimos", explica. Su objetivo no es otro que acercar a más gente la tradición, sacándola "de lo que es el concepto de folclore, que está muy bien", pero para acabar con la idea preconcebida, de parte de la población, de que es "algo arcaico, que está como obsoleto", porque, al contrario, "es algo nuestro, nos identificamos por eso y somos así por eso".

Noelia Flórez atendiendo a un cliente. / Alba Prieto

Diseños propios y actualizados con origen en la indumentaria tradicional aragonesa que expone por primera vez en el Foro de Artesanos que forma parte del programa de la VI edición del Festival Internacional de Indumentaria Tradicional de Zamora. Flórez refleja la buena salud entre el sector que cuenta con un interesante relevo generacional tanto entre los que deciden lanzarse a crear su propio negocio como entre la clientela.

"Me gustaban muchísimo mis raíces, bailaba jota y me hacía mis trajes, además llevaba ya años estudiando patronaje y confección. Entonces, por circunstancias de la vida laboral, decidí unir las dos cosas y lanzarme a la piscina", revela la emprendedora. Aventura empresarial que compagina con su faceta como madre de un niño de cuatro años y de la que está muy satisfecha. "Veo una evolución muy buena, todos los primeros inicios cuestan, pero estoy muy contenta y súper agradecida, para nada en un año me imaginaba estar aquí, estoy súper contenta", expresa.

Interés por la indumentaria tradicional que cree que está ganando una mayor repercusión entre las nuevas generaciones. "En Zaragoza hay muchísima cantera de infantiles y de adolescentes que bailan la jota y se interesan por una indumentaria, pero, aún así es verdad, que a veces cuesta llegar y por eso intento que, a través de mi marca, se conozca más con productos que han cuajado muy bien", detalla. Entre ellos, por ejemplo, destaca el justillo vaquero que confecciona con pantalones rotos que reutiliza. "No deja de ser un chaleco vaquero que, ahora está muy de moda y que te pega con todo, pero que lleva un patronaje de justillo tradicional", detalla.

Foro de artesanos para la indumentaria tradicional / Alba Prieto

Junto a Flórez participan una treintena de artesanos que exponen sus trabajos en las salas polivalentes del Teatro Ramos Carrión de Zamora. Entre ellos, se encuentra Zeltia Rodríguez, otra joven emprendedora, procedente de La Coruña, que ha hecho de su afición su modo de ganarse la vida. Su firma lleva por nombre Zeltia ao aire y se centra en la joyería textil basada en la pasamanería del traje gallego.

"Voy cogiendo fragmentos que me gustan de los patrones tradicionales y los convierto en anillos, pendientes, pulseras...", aclara. Piezas que realiza mediante el bordado al aire, técnica tradicional mediante la que se elaboraban pasamanerías que servían para adornar el traje tradicional gallego. Técnica que ha pasado de generación en generación y que Rodríguez ha querido actualizar con nuevos patrones y, sobre todo, nuevos usos. "Es como una descontextualización para que se pueda llevar a diario", añade. Innovadora manera de acercar la tradición a los jóvenes que también consigue a través de sus formaciones. "Se trata de que no se pierda porque, cada vez, se trabaja menos esta técnica", manifiesta. De este modo, a través de sus clases y de sus piezas trata de difundir como la tradición tiene gran cabida en el presente y un prometedor futuro.

Zeltia Rodríguez, creadora de joyas. / Alba Prieto

Idea que comparte la zamorana Esmeralda Folgado a través de su proyecto Lana y candil, con el que promueve la artesanía en lana con productos y talleres. "Empecé un poco por casualidad. Buscando un regalo especial para una amiga encontré las hadas de lana y esa fue mi primera conexión con la lana peinada", recuerda. Acercamiento que generó en ella una inquietud por saber más sobre el proceso de la lana relacionado también con sus orígenes. "Soy de Abejera, de familia de hilanderas. La última que queda y que sabe hilar es mi tía Tomasa, que ahora tiene 97 años, ella fue la que me enseñó cuando tenía 91", comenta. Inicios en los que descubrió "que había algo mucho más profundo detrás, que era toda una tradición, una manera de ser, de sentir y de saber las cosas". Universo que no solo no quiere recuperar sino trasmitir.

Esmeralda Flogado realizando una labor artesanal / Alba Prieto

"Mi impresión es que todo lo que tiene que ver con las materias primas que salen de la tierra, como es la lana, como es el barro, hay algo ancestral dentro del ser humano, que da igual el origen que tengamos, que nos conecta con la materia. Veo a esos chicos de 14 y 15 años que se ponen a cardar, que se ponen a intentar hilar y que conectan con eso y que les encanta", relata emocionada.

Tradición que, como demuestran los participantes en el foro, está de moda. "Va in crescendo y la gente joven se está interesando por ello", afirma Conchi Bayón, experta en indumentaria tradicional segoviana. Mientras no para de bordar, revela que se ha sorprendido mucho de que en sus cursos de formación cuente cada vez con más chicos jóvenes. "Ahora mismo en mis clases hay dos hombres que bordan y un chico de 17 años que está empezando. Es verdad que hay jóvenes que están más metidos en los grupos de danzas, no tanto que cojan la aguja para aprender a hacerlo, pero sí que veo un interés por este tema que va creciendo poquito a poco", alega.

Conchi Bayón bordando durante la muestra / Alba Prieto

Originaria de Nava de la Asunción, repite por cuarto año en el Festival Internacional de Indumentaria Tradicional. "Aquí podemos ver las diferencias que tenemos entre unas provincias y otras y realmente todas son fantásticas. Es maravilloso ver la gran variedad que tenemos", valora mientras sigue a su labor que llama la atención de los visitantes. "Estoy haciendo un picado que es muy particular, a la gente la está sorprendiendo porque dicen que está al revés, pero es que en Segovia, en los trajes de los chicos, el picado va al revés", aclara.

Mundo que se abre a los jóvenes y en el que también alzan su voz con más fuerza hombres como el cacereño Álvaro Delgado. Su tienda España Tipos y Trajes está especializada en las reproducciones textiles de indumentaria popular. Mercado en el que todavía destacan mayor número de prendas y complementos para el género femenino. "El hombre era más básico, el vestir del hombre, de forma general, podía ser un poco más básico y la mujer tenía muchos más complementos. Igual que ahora. Entonces, por eso, se encuentran siempre más cosas de mujeres que de hombres", opina.

Álvaro Delgado en su puesto de venta. / Alba Prieto

Indumentaria tradicional que gana presencia y que se ha convertido en un nicho de negocio para jóvenes emprendedores que apuestan con paso firme para que haya un relevo generacional que perdure en el tiempo para transmitir nuestra esencia.