Zamora refuerza su apuesta por el videojuego con una nueva edición de Cyl Games Show

Zamora volverá a situarse en el mapa nacional del sector del videojuego con la celebración de una nueva edición de CyL Games Show, que tendrá lugar los días 6 y 7 de junio en Ifeza.

La cita estará precedida por el Play-CyL Summit, un encuentro profesional que se desarrollará los días 4 y 5 de junio, también en el recinto ferial zamorano, con ponencias, masterclass y actividades dirigidas a la industria.

CyL Games Show 2026 se consolida como el principal escaparate del sector en Castilla y León, combinando la dimensión profesional con una propuesta abierta al público que amplifica su impacto y visibilidad según han dado a conocer en la presentación el vienes en Zamora del programa de actividades del proyecto Espacio PlayCyL.

El CyL Game Show reunirá a más de 70 estudios nacionales e internacionales, junto a desarrolladores, inversores, publishers y profesionales de diferentes ámbitos vinculados a la industria del videojuego, favoreciendo la generación de oportunidades de negocio, la colaboración y la internacionalización. Entre los participantes figuran 16 estudios de Castilla y León, reflejo del crecimiento del tejido autonómico y de su progresiva integración en el mercado global del videojuego.

Experiencia inmersiva y familiar

Si en 2025 el protagonismo recayó principalmente en los creadores de contenido, la nueva edición busca ofrecer una experiencia más inmersiva y familiar.

El objetivo es que padres e hijos puedan compartir actividades y que el evento no esté dirigido solo a jóvenes jugadores, explicó el presidente de la Asociación de la Industria del Videojuego de Castilla y León, Asivi, Iván Gómez Rojo.

Concursos

Entre las principales novedades figura la celebración en Zamora de la primera final presencial del Campeonato del Mundo de Dead by Daylight, que enfrentará a España y Portugal. Según la organización, será la primera vez que el estudio responsable del juego autorice una final mundial en formato presencial.

También se celebrará la primera final del Campeonato de España de Farming Simulator, una propuesta impulsada con el apoyo de Caja Rural. La organización aspira a que Zamora pueda consolidarse como sede de esta competición y entrar en el circuito internacional de cara a próximas ediciones.

Otra de las grandes apuestas será la recreación física de Stumble Guys, uno de los videojuegos más populares entre los jóvenes. Para ello se instalará una pista de 80 metros lineales en la que familias y grupos de amigos podrán competir en pruebas inspiradas en el juego.

En la Virtual Zone, un innovador espacio de realidad virtual que permitirá viajar a la Luna o enfrentarse a escenarios apocalípticos repletos de zombis. El evento contará además con zonas de juego libre dedicadas a algunos de los títulos más populares del momento, simuladores de conducción y vuelo, experiencias interactivas y espacios temáticos inspirados en Nintendo, Minecraft o Fortnite.

Un salón recreativo de los 90

La programación incluirá también un gran salón recreativo retro con más de 50 máquinas Arcade y simuladores, concebido como homenaje a los míticos salones de los años 80 y 90 e incluso recibirá la visita de quien fuera el propietario de la mítica sala Olimpiada.

Play CyL Summit: formación, talento y conexión con el empleo

Iván Gómez Rojo precisó que el Play-Cyl Summit será un evento gratuito dirigido a profesionales del sector, con masterclass sobre creación de videojuegos y ponencias de primer nivel. Entre los invitados figuran Pablo Ruiz, creador de Dinamic, uno de los estudios históricos del videojuego español, y John Romero, uno de los grandes nombres internacionales del sector y creador de "Doom".

El Summit tiene como objetivo acercar la industria al ámbito educativo, despertar vocaciones, mostrar salidas profesionales reales y facilitar la conexión entre el talento emergente y las empresas del sector.

Un proyecto estratégico para el desarrollo de la industria

Estos dos grandes eventos forman parte del proyecto “Espacio PlayCyL”, una iniciativa que cuenta con una inversión de más de medio millón de euros por parte de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo que busca impulsar el desarrollo y consolidación de la industria del videojuego en Castilla y Leon mediante la colaboración entre empresas, profesionales, sector educativo e instituciones.

La industria del videojuego constituye ya uno de los sectores más dinámicos de la economía digital, con una elevada capacidad para generar empleo cualificado, innovación y actividad empresarial. A nivel nacional supera los 2.000 millones de euros de facturación anual y reúne a más de 9.000 profesionales, lo que evidencia su creciente peso dentro de las industrias culturales y tecnológicas

En Castilla y León, este ámbito cuenta con un sector en crecimiento formado por estudios independientes, pymes y programas formativos especializados, con un potencial significativo para consolidarse como motor de diversificación económica, empleo cualificado y generación de oportunidades de emprendimiento

La presentación contó con la participación del director general de Industria, Mariano Muñoz, el presidente de Asivi, Iván Gómez, el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, y Emilio Fernández de la Diputación de Zamora, David Gago del Ayuntamiento de Zamora y Narciso Prieto de Caja Rural de Zamora.