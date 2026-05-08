Zamora expone el arte de la indumentaria tradicional este fin de semana

Zamora volverá a convertirse este fin de semana en uno de los grandes escaparates de la artesanía y la cultura tradicional con la celebración del Foro de Artesanos para la Indumentaria Tradicional, una de las actividades más destacadas del festival Collectio Indufest. El evento reunirá a 32 artesanos y expositores procedentes de distintos puntos de España y Portugal, consolidándose como un referente nacional en la conservación y divulgación de los oficios tradicionales vinculados al vestir popular.

La principal novedad de esta edición es el cambio de ubicación del foro, que pasa a celebrarse en el Centro de Congresos situado en el interior de las instalaciones polivalentes del Teatro Ramos Carrión, dependiente de la Diputación Provincial de Zamora. Los asistentes podrán acceder tanto desde la calle Ramos Carrión, a través de las exposiciones del festival, como por la calle Alfonso XII.

Durante las jornadas del sábado 9 y domingo 10 de mayo, el público podrá disfrutar de un amplio programa que incluirá demostraciones en directo, exhibiciones de técnicas artesanales, actuaciones, divulgación de oficios tradicionales y venta de piezas únicas relacionadas con la indumentaria popular.

El foro contará con artesanos especializados en joyería tradicional, bordados, tejidos, sombrerería, confección artesanal, calzado y reproducción de trajes regionales. Entre los participantes figuran nombres llegados desde Salamanca, León, Burgos, Zaragoza, Galicia, Cáceres, Valladolid o Portugal, mostrando la riqueza y diversidad del patrimonio textil de la península.

Tradición, artesanía y patrimonio cultural

Entre los expositores destacan talleres especializados en bordado tradicional zamorano y salmantino, artesanos dedicados a la restauración de joyería popular, creadores de capas pardas de Aliste o expertos en tejidos históricos y mantones elaborados a mano. También participarán proyectos centrados en la recuperación de técnicas antiguas y en la adaptación de la indumentaria tradicional a diseños contemporáneos.

El evento busca no solo exhibir piezas artesanales, sino también acercar al público el valor cultural y etnográfico de estos oficios, muchos de ellos transmitidos de generación en generación. La cita servirá además para poner en contacto a investigadores, coleccionistas, creadores y amantes del folklore y la tradición.

El horario del foro será el sábado de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, mientras que el domingo permanecerá abierto de 11:00 a 14:00 horas.

Organizado con el respaldo de instituciones como la Diputación de Zamora, el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Zamora y diversas entidades colaboradoras, el Foro de Artesanos para la Indumentaria Tradicional refuerza el papel de Zamora como uno de los grandes puntos de encuentro para la defensa y promoción del patrimonio cultural y artesanal.