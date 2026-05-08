Unanimidad de los grupos para exigir la recuperación del tren madrugador y las paradas suprimidas del AVE en Zamora

La Diputación de Zamora aprobó este viernes por unanimidad una moción impulsada por el Grupo Provincial Popular para exigir al Gobierno de España y a Renfe el restablecimiento de los servicios ferroviarios de Alta Velocidad eliminados en la provincia y reclamar la recuperación del denominado "tren madrugador" con destino Madrid.

La propuesta salió adelante con el respaldo de todos los grupos políticos después de un intenso debate en el que PP, PSOE e Izquierda Unida coincidieron en la necesidad de defender unas conexiones ferroviarias "dignas" para Zamora, aunque con reproches cruzados sobre la gestión del Ministerio de Transportes y las responsabilidades políticas de los distintos gobiernos.

El portavoz del Grupo Popular, Víctor López de la Parte, defendió una moción basada en las reivindicaciones de la Asociación de Usuarios de Alta Velocidad de Zamora y denunció el "injusto, injustificado y progresivo deterioro de los servicios ferroviarios tanto en la capital como en la provincia con especial incidencia en el medio rural".

López de la Parte criticó especialmente la supresión de nuevas frecuencias a partir del próximo 20 de mayo y la pérdida de servicios que permitían viajar a Madrid a primera hora de la mañana. "Zamora necesita un tren madrugador porque resulta imprescindible para que los zamoranos puedan trabajar en Madrid sin tener que abandonar su residencia en la provincia", afirmó.

El portavoz popular lamentó además la eliminación de las paradas del AVE en Sanabria y acusó al Ministerio de Transportes de perjudicar a Zamora frente a otros territorios. "Queremos prioridad para los zamoranos, sean de donde sean, y no que se siga dejando atrás a esta provincia", señaló durante su intervención.

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Sandra Veleda anunció el apoyo de su formación a la iniciativa "porque se trata de defender los intereses de Zamora", aunque reprochó al PP el uso partidista del debate.

Veleda defendió que el tren debe entenderse como "un servicio público esencial" y no únicamente desde criterios de rentabilidad económica. "Sin vertebración del territorio esta provincia seguirá desangrándose", advirtió, insistiendo en que la falta de frecuencias y los horarios actuales dificultan fijar población y desarrollar proyectos de vida en Zamora.

"Todos somos conscientes de que tener un tren a primera hora permitiría a muchos zamoranos, incluso no zamoranos, que vienen de grandes grupos para buscar calidad de vida, establecerse en nuestra provincia. Tenemos un tren de ida, pero no tenemos un tren de vuelta. Tenemos menos frecuencias y horarios imposibles, lo cual dificulta esa movilidad, pero sobre todo lo que dificulta es la fijación de población", expuso.

Palabras a las que el vicepresidente de la institución respondió acusando al PSOE de "doble moral". "Nos encanta y nos alegra que nos apoyen todas estas mociones, pero a su partido no le dicen nada, tienen senadores, tienen diputados, llámenlos por teléfono", manifestó López de la Parte.

Durante el debate, la portavoz socialista también recordó que la estación de Alta Velocidad de Otero de Sanabria fue inaugurada durante un Gobierno socialista y acusó al Partido Popular de "tener poca memoria en estos temas", poniendo como ejemplo algunas inversiones "frenadas" y decisiones tomadas durante los años en de gobierno de Mariano Rajoy.

Desde Izquierda Unida, la portavoz Laura Rivera respaldó igualmente la moción y defendió la necesidad de garantizar conexiones útiles para combatir la despoblación. Rivera subrayó que el AVE "se ha convertido en un servicio imprescindible para medias distancias" y criticó que el Ministerio priorice tiempos de viaje frente a las necesidades reales de los usuarios zamoranos.

"No parece ser una prioridad para el Ministerio de Transportes del gobierno actual, ya que por unos minutos de más o de menos, se está dificultando prestar un servicio útil a los zamoranos y zamoranas", afirmó.

La moción aprobada reclama el restablecimiento de las dos paradas del AVE eliminadas en Sanabria Alta Velocidad desde el 9 de junio de 2025, el mantenimiento de las frecuencias que Renfe prevé suprimir a partir del 20 de mayo y la recuperación del tren madrugador a Madrid eliminado durante la pandemia.

Asimismo, la Diputación se compromete a respaldar las reivindicaciones de la Asociación de Usuarios de Alta Velocidad de Zamora y apoyará las movilizaciones ciudadanas pacíficas convocadas en defensa de los servicios ferroviarios de la provincia. Además, se respalda la propuesta planteada para que el tren que actualmente inicia su recorrido en Segovia tenga su origen en Zamora, manteniendo los mismos horarios de paso y llegada a Madrid.

El acuerdo será trasladado al presidente del Gobierno, al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a Renfe y a la Subdelegación del Gobierno en Zamora.