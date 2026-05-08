Últimos pasos para que Zamora obtenga el distintivo Startlight y formación para aprovechar el tirón turístico del eclipse: "Va a ser como una Semana Santa"

Mientras la ciudad y la provincia de Zamora caminan conjuntamente y dan los últimos pasos para intentar conseguir el sello Startlight, el Ayuntamiento trata también de preparar al sector turístico de la ciudad y formarlo de cara a aprovechar tanto el tirón turístico del eclipse solar del 12 de agosto como el que supondrá contar con ese sello que acredita que la provincia es un territorio óptimo para observar el firmamento nocturno.

Respecto al fenómeno astronómico que alineará el sol, la luna y la tierra, el concejal de Turismo de Zamora, Christoph Strieder, ha declarado que "hay que imaginárselo como una Semana Santa" por la cantidad de personas que pueden acercarse a la ciudad y por ello el Consistorio trabaja en su preparación. En ese contexto ha organizado una formación con el título "Zamora bajo las estrellas" que impartirá la academia Laborus y será gratuita para quienes se inscriban en ella. El curso es de treinta horas en total, tres horas diarias los martes y jueves por la tarde, de siete a diez, entre el 19 de mayo y el 18 de junio.

La actividad formativa pretende mejorar los conocimientos tanto de los profesionales como de los aficionados de cara a realizar nuevas propuestas y ofertas turísticas. Temas relacionados con la astronomía, cómo interpretar cartas estelares o cómo seleccionar los espacios para ver las estrellas son algunos de los contenidos, junto a salidas didácticas a un observatorio y dos clases de fotografía nocturna. El objetivo es aprovechar esa oportunidad formativa para crear un producto turístico en torno al astroturismo, saber cómo venderlo apelando a las emociones y cómo comercializarlo, según la explicación ofrecida por la responsable de la academia Laborus y una de las docentes del curso, Paula Santos.

Por su parte, el astrofísico Javier Domínguez, que tiene un observatorio en Sobradillo de Palomares y está elaborando la documentación para entregar a Startlight con el fin de acreditar la calidad del cielo de la provincia a la hora de observar las estrellas, ha recordado que Zamora es "un sitio privilegiado" para el astroturismo, no solo en el área peninsular junto a Teruel, o en el conjunto de España con Canarias, sino también "a nivel global de Europa", ya que el cielo de la provincia es "excepcional y es algo que debemos aprovechar" ha indicado.