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Toño Pedrero único candidato a las elecciones del Vía Crucis

Las elecciones tendrá lugar la tarde del sábado en el Museo Etnográfico de Castilla y León

Procesión del Vía Crucis el pasado Martes Santo.

Procesión del Vía Crucis el pasado Martes Santo. / Archivo

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

La Cofradía de Jesús del Vía Crucis celebra el sábado día 9 de mayo elecciones a su presidencia a las que, en tiempo y forma, solo concurre el actual presidente, Toño Pedrero Hernández.

Toño Pedrero ya manifestó en la última asamblea general su intención de presentarse a la reelección tras un mandato en el que han vuelto a realizar el listado de hermanos, han estrenado sede o una aplicación que facilita información a los hermanos sobre diversos detalles de la cofradía.

En los anteriores comicios Pedrero se impuso por la mínima Emilio Ferrero, quien a su vez disputó la presidencia con Blas Leal.

Votación

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La votación, que será secreta mediante el uso de papeletas, comenzará el día 9 de mayo a las 16.00 horas y la mesa electoral estará abierta hasta las 19.30 horas en el salón de actos del Museo Etnográfico de Castilla y León.

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