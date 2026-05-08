El presidente de la Diputación de Zamora responde a las críticas por los contratos publicitarios con EDA TV

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, respondió este viernes a las preguntas registradas por el Grupo Socialista sobre los contratos de publicidad institucional adjudicados a EDA TV Consulting S.L., medio vinculado con Javier Negre y Vito Quiles.

La portavoz socialista, Sandra Veleda, fue la encargada de formular la batería de preguntas durante el pleno de este viernes con el objetivo de "esclarecer esta situación y garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos". "Los zamoranos y zamoranas tienen derecho a saber cómo se gestionan sus recursos y qué resultados se obtienen de cada euro invertido", insistió.

Durante su intervención, Faúndez detalló que se trata de cuatro contratos menores vinculados a campañas turísticas desarrolladas entre 2025 y 2026. Según explicó, dos de ellos corresponden al año 2025, uno por importe de 3.575 euros para la promoción de Fitur y otro de 1.210 euros para la campaña de Semana Santa. Los otros dos contratos, correspondientes a 2026, ascienden a 5.000 euros para la promoción de playas fluviales y 1.845 euros para la Semana Santa de ese año.

El presidente de la institución provincial defendió que estos acuerdos "se hacen con este medio y con otros medios locales, regionales y nacionales" dentro de las distintas campañas publicitarias impulsadas por la Diputación y aseguró que "son contratos de poco dinero, pero que tienen un importante retorno en la provincia".

En respuesta a las críticas del PSOE, que aseguraba no haber localizado apenas contenido relacionado con Zamora en los canales del medio, Faúndez afirmó haber encontrado, entre otras, publicaciones sobre las playas fluviales de la provincia mediante búsquedas en Internet. "Esta institución lo que hace es verificar el cumplimiento de los contratos antes de proceder al pago", precisó.

Asimismo, Faúndez aportó datos sobre la audiencia y alcance del medio para justificar la inversión realizada. Según indicó, EDA TV registra millones de usuarios y visualizaciones mensuales en sus plataformas digitales, cifras que, a su juicio, garantizan un "importante retorno" para la promoción turística de la provincia.

Faúndez también aseguró que los expedientes incluyen "vídeos, spots, cuñas de radio, capturas de campaña y banners" como soportes documentales que acreditan la ejecución de los contratos y añadió que la Diputación dispone de certificados de publicación, impactos y visualizaciones de las campañas realizadas. "Somos minuciosos con este medio, y con cualquier otro medio con los que tenemos campañas de publicidad", añadió.

Por último, el presidente indicó que "cada medio es muy libre de contratar a los profesionales que estimen oportunos, porque nosotros respetamos la libertad de expresión" y acusó al Grupo Socialista de querer "sembrar dudas" revisando todos los contratos que puedan salir. "Si ustedes hubiesen seguido con el mismo celo que han hecho los contratos de adjudicación de mascarillas en la pandemia, o de obras, a día de hoy, no tendrían sentados en el banquillo a tres de la banda del Peugeot, salvo el número uno", pronunció.