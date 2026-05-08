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María Soledad Turiño aproximará al papel de la mujer en el siglo XX en Zamora

María Soledad Turiño aproximará al papel de la mujer en el siglo XX en Zamora

Varias personas visitan la uestr exposición &quot;Luz habitada&quot; de Ignacio Parrilla.

Varias personas visitan la uestr exposición "Luz habitada" de Ignacio Parrilla. / Alba Prieto / LZA

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

La Biblioteca Pública de Zamora afronta la segunda semana de mayo una amplia serie de propuestas.

El martes día 12 de mayo arranca el proyecto “Yo conecto” que impulsa la formación gratuita en competencias digitales básicas, adaptada a adultos entre los 18 y los 60 años.

La actividad busca favorecer la inclusión digital, reducir la brecha digital y generar nuevas oportunidades personales, sociales y profesionales. El taller, que prosigue el 14, 21 y 22 de mayo y requiere de inscripción.

Charla

“Zamoranas del siglo XX” es el título de la charla que dará María Soledad Martín Turiño el martes día 12 a las 19.00 horas. La ponente efectuará un recorrido por la historia reciente de la pasada centuria desglosando los acontecimientos ocurridos en este siglo, e incidiendo en el papel que la mujer zamorana ha desarrollado tanto en el ámbito rural, como en el urbano.

Música

La música también tiene cabida de la mano de III Ciclo de Música Contemporánea impulsado por el Conservatorio Profesional de Música Miguel Manzanoel viernes 15 de mayo, 19.00 horas, con el concierto titulado "De Satie a Almeida, 100 años de creación: entre el ensueño y el delirio".

Además, Manuel Bernal Romero presenta, el sábado día 16 a las 12.00 horas, el libro “Ellos y ellas. La joven poesía del 27”, una antología sobre este grupo que bebió de las vanguardias europeas, así como de la tradición literaria española.

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Por otro lado, la sala de exposiciones del centro acoge la exposición “Luz Habitada, un proyecto artístico de Ignacio Parrilla que reflexiona sobre la luz como elemento físico, simbólico y espiritual.

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