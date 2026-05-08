El mapa de las estrellas de Zamora: ocho lugares de la ciudad en los que ver el eclipse y las Perseidas

El Ayuntamiento de Zamora ya tiene un mapa con ocho puntos de observación del eclipse del próximo 12 de agosto, que permitirán también alargar el tiempo de observación hasta la noche y disfrutar igualmente de las Perseidas, la lluvia de estrellas también denominada Lágrimas de San Lorenzo que coincide en esa fecha.

Las ocho ubicaciones no han sido elegidas al azar, sino que cuentan con el respaldo de un astrofísico que ha comprobado que se trata de lugares especialmente adecuados para observar el sol a última hora de la tarde, cuando se producirá el eclipse.

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder, ha dado a conocer ese mapa, en el que figuran como puntos de observación espacios situados en la avenida de Cardenal Cisneros, la avenida de la Frontera, el camino de Valbueno, el Castillo de Zamora, el parque del Castillo y los jardines de Baltasar Lobo, la zona de la Lobata, el entorno de Parada del Molino y el paseo de las Vistillas.

Puntos de observación del eclipse en la ciudad. / J. N.

Para acondicionar e incentivar el desplazamiento a esos lugares, la Concejalía de Turismo tiene previsto habilitar lanzaderas para los desplazamientos, instalar baños públicos, portátiles, organizar un programa de charlas o actuaciones musicales, e incluso ofrecer algo de comida.

La idea, según ha explicado Strieder, es que la gente no solo se acerque a las 20.15 horas, quince minutos antes del punto álgido del eclipse, sino que lo haga por lo menos desde las siete y media de la tarde, cuando empieza el fenómeno astronómico, y prolonguen su disfrute al menos hasta las 21.30 horas, cuando concluye, e incluso más allá, coincidiendo que esos días se puede disfrutar también por la noche de la lluvia de estrellas de las Perseidas. Para ello está previsto incluso habilitar zonas de acampada.

Gafas especiales

El Consistorio zamorano tiene previsto igualmente adquirir una partida de gafas especiales para observar el eclipse sin dañar la vista. La idea, según ha detallado el edil, es distribuirlas vendiéndolas a un precio simbólico para evitar que se agoten enseguida al ser gratuitas, y destinar lo recaudado por la venta a una organización sin ánimo de lucro.

Con estos preparativos, el Ayuntamiento de Zamora pretende captar turistas, especialmente de los que se desplazan a través de la Ruta de la Plata, para que visiten la ciudad en esas fechas, ya que Zamora se encuentra junto en el límite de la franja peninsular en la que puede verse el eclipse y que va "de Zamora a Pamplona", ha asegurado el edil.