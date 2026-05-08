Luz verde a los bancos rodantes que recorrerán la provincia de Zamora

"Una buena noticia para la provincia de Zamora". Esa es la sensación general de todos los grupos políticos ante la ratificación de la adjudicación del contrato del servicio de oficina financiera móvil a Caja Rural de Zamora. Punto aprobado por unanimidad con el deseo de que la iniciativa sirva para combatir la exclusión bancaria en el medio rural y acercar los servicios financieros a todos los municipios de la provincia que carecen de oficina o cajero automático.

El contrato, adjudicado a Caja Rural de Zamora por un importe de 1.320.000 millones de euros, tendrá una duración efectiva de cuatro años y permitirá poner en marcha dos oficinas móviles que recorrerán los pueblos zamoranos previsiblemente desde septiembre, según anunció el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.

Durante el debate plenario, el portavoz de Zamora Sí, Eloy Tomé, celebró la aprobación de una medida que su formación venía reclamando desde el año 2024. Tomé defendió que "vivir en un pueblo no puede convertirse en un obstáculo" y subrayó que la desaparición de servicios bancarios afecta especialmente a las personas mayores.

"Cuando una persona tiene que hacer kilómetros para una gestión básica como ir al banco o cuando alguien mayor encuentra dificultades para acceder a su propio dinero, ahí es donde una administración tiene que mover ficha", pronunció. El diputado también destacó que la adjudicataria sea Caja Rural de Zamora, entidad con una amplia presencia en el territorio.

La portavoz de Izquierda Unida, Laura Rivera, anunció durante su turno de palabra el voto positivo de su grupo por ser un servicio necesario para fijar población, aunque mantuvo un tono crítico hacia las entidades financieras. La portavoz denunció que los bancos obtienen importantes beneficios con los ahorros de los zamoranos mientras abandonan el medio rural. Rivera recordó que, según datos económicos expuestos en anteriores plenos, en la provincia existen alrededor de 6.000 millones de euros en depósitos frente a solo 2.500 millones en créditos concedidos.

"Los zamoranos y zamoranas de escasas pensiones y de escasos sueldos somos un chollo para los bancos", dijo. Además, lamentó que tenga que ser la Diputación la que financie un servicio que, a su juicio, deberían prestar las propias entidades financieras.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Sandra Veleda, calificó la adjudicación como "una buena noticia para la provincia", especialmente para los municipios que no disponen de alternativas financieras sin desplazamientos. No obstante, lamentó la lentitud del procedimiento, defendió el papel de las instituciones públicas para garantizar servicios básicos allí donde "el ámbito privado no llega".

Veleda pidió además aclarar si existirán comisiones para usuarios de otras entidades financieras y reiteró que el objetivo debe ser asegurar igualdad de acceso a servicios esenciales en todos los pueblos de Zamora.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, cerró el debate defendiendo la complejidad del proyecto, para el que se ha requerido un estudio y análisis previo. Además, subrayó que desde un primer momento se buscaba que fuera un servicio con atención personalizada.

El dirigente también reivindicó el compromiso de Caja Rural con la provincia y defendió la intervención pública ante carencias estructurales del territorio. "Puede que no sea justo que la Diputación tenga que pagar este servicio, pero tampoco es justo que los AVE pasen por Zamora y no paren o que tengamos las peores carreteras. Tampoco es justo que no tengamos una fiscalidad diferenciada cuando cumplimos todos los requisitos", concluyó.