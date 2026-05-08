Helicóptero, agentes caninos y de tráfico y hasta una banda de guerra: así será el desfile en Zamora de los 182 años de la Guardia Civil

Una parada militar con un centenar de agentes servirá para conmemorar en la provincia de Zamora el 182 aniversario de la fundación de la Guardia Civil. Desde hace dos años, el Instituto armado ha optado por desarrollar el acto fuera de la capital y tras Benavente y Toro este año ha sido El Puente de Sanabria la localidad elegida para la celebración del "cumpleaños".

Hasta allí se desplazarán distintas unidades de la provincia, así como el helicóptero de la Guardia Civil que tiene su base en León y la Banda de Guerra del Regimiento de Ingenieros número 11 de Salamanca.

Entre otros agentes, participarán integrantes de la escuadra de gastadores (unidad ceremonial que encabeza desfiles y actos castrenses), dos unidades de la Comandancia, unidades de Tráfico o el grupo cinológico de la Comandancia y de Castilla y León con sus perros, entre otros. Tras esa parada militar, que tendrá lugar el próximo viernes día 15, a partir de las once de la mañana en la plaza de El Puente, habrá una exposición de medios del Instituto armado que permitirá a la ciudadanía comprobar cómo trabaja la Guardia Civil e incluso ver de cerca los mandos de un helicóptero de la Benemérita.

El teniente-coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, Héctor David Pulido, ha explicado que la elección de esa localidad perteneciente al Ayuntamiento de Galende se ha efectuado por varios motivos, pero especialmente por los incendios que asolaron el parque natural del Lago de Sanabria el pasado verano.

Por su parte, el alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos, ha invitado a toda la ciudadanía de la comarca y de la provincia a acudir y disfrutar del acto, que el Consistorio de Galende ha apoyado "desde el minuto cero".

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha recordado que el medio rural es "la razón de existir" de la Guardia Civil y ha resaltado la labor que realiza en Sanabria, tanto en los incendios, como en la búsqueda de desaparecidos, el rescate de senderistas que se pierden, el seguimiento de personas mayores, la regulación del tráfico en carreteras como la autovía A-52 o la protección de la naturaleza a través del Seprona. "Sanabria no sería igual si no fuera por el Seprona, la labor que hace es excelente", ha declarado.