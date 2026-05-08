El Foro de Artesanos para la Indumentaria Tradicional cambia de ubicación al interior de las instalaciones polivalentes del Teatro Ramos Carrión de Zamora debido a las previsiones meteorológicas.

Las personas que quieran visitan deberán acceder a través de las exposiciones del Festival Collectio Indufest, en la calle Ramos Carrión a través de la marquesina junto a fachada principal, o bien por calle Alfonso XII, según explican desde la organización del festival.

Expositores

Este encuentro, en el que participan 32 artesanos y expositores de España y Portugal, se desarrolla este sábado 9 de mayo de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas y el domingo 10 de mayo de 11.00 a 14.00 horas con demostraciones, exhibición de elaboraciones, actuaciones, venta de piezas y divulgación de técnicas y oficios vinculados con los atuendos populares.

Inauguración

La VI edición del Festival Internacional de Indumentaria Tradicional vive su inauguración con una conferencia a cargo del etnógrafo y artista plástico Carlos Piñel Sánchez que ahondará, el viernes día 8 a partir de las 18.00 horas, en “Memoria, pérdida y permanencia. La tradición heredada y reformulada”. Además, el fotógrafo Jaime Martín presentará su trabajo audiovisual, artista que tiene la muestra “Objetivo fiesta” en la sala de exposiciones del Teatro Ramos Carrión.

Posteriormente tendrá lugar la primera pasarela centrada en la indumentaria tradicional de los Sokaci, un grupo indígena del este de Croacia y el etnógrafo Mladen Seletkovic presentará las galas festivas del este de Brodsko Posavlje.

La jornada concluye con el espectáculo “Tres viajas en la romería" a cargo de los narradores Celso Sanmartín, José Luis Gutiérrez “Guti” y Quico Cadaval a partir de las 21.00 horas en el Teatro Ramos Carrión de Zamora.

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Exposiciones

Además el público podrá visitas las muestras de “Galería de maravillas” que reúne un total de 40 conjuntos de indumentaria y joyería popular de los siglos XVIII al XX procedentes de las colecciones de colectivos y particulares de las provincias de Zamora, León, Salamanca, Toledo o Murcia, así como de Macedonia del Norte y Croacia y “Objetivo fiesta”, integrado por más de una docena de instantáneas, a color, centradas en ritos, costumbre y manifestaciones ancestrales de la península ibérica tomadas por el fotógrafo Jaime Martín Martínez.