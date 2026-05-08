Faúndez: "Mi prioridad nacional es que Pedro Sánchez deje de ser presidente del Gobierno"

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, confesó durante la celebración del pleno ordinario de este pasado viernes que tiene tres prioridades. "Una personal, intentar cada día ser la mejor persona posible. Una prioridad provincial, mejorar mi ayuntamiento y esta Diputación para que funcione lo mejor posible. Y una prioridad nacional, que es trabajar para que Pedro Sánchez deje de ser presidente del Gobierno cuanto antes por el daño que está haciendo a esta provincia, a esta tierra y a sus habitantes".

El dirigente alistano hizo esta declaración durante el debate de la moción presentada por Izquierda Unida para declarar Zamora territorio con derechos en igualdad para todas las personas que viven en la provincia y de rechazo al nuevo concepto político de "prioridad nacional".

La portavoz de IU, Laura Rivera, defendió la moción apelando al papel que la población inmigrante desempeña en la lucha contra la despoblación en Zamora. Rivera recordó que el aumento de residentes extranjeros está permitiendo mantener abiertos servicios públicos y negocios en numerosos municipios de la provincia,

Asimismo, advirtió de los riesgos de asumir discursos de "prioridad nacional que se está imponiendo por la extrema derecha en los pactos con la derecha en muchas comunidades autónomas, no sabemos si a esta tocará o no tocará, pero ese está escribiendo y se está conociendo entre la gente con una Z de nazismo por excluyente, pero que nosotros queremos hoy que se rechace con una Z de Zamora". Por ello, defendió Zamora como "tierra de acogida".

"Se trata de no dejar a nadie en el furgón de cola, ni que nadie que viva en esta provincia se sienta excluido", añadió. Por lo que reclamó a los grupos su apoyo para que la Diputación instase al también al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León a rechazar la prioridad nacional y a garantizar igualdad en el acceso a los servicios sociales a todas las personas que residan en su territorio.

Propuesta que fue denegada con los votos del Partido Popular. No obstante, el presidente de la Diputación quiso ofrecer su punto de vista sobre la cuestión. "Yo soy hijo de la migración, yo nací en Alemania, mis padres salieron fuera. Si quiere enredar con este debate, enrede en el Ayuntamiento de Zamora", comentó.

En este sentido preguntó a la portavoz de IU si había detectado que en alguna convocatoria de ayudas se "discriminase a algún residente por su nacionalidad, credo, religión o color de la piel". "Entiendo que no", respondió. Discurso en el que subrayó las políticas de integración impulsadas por la institución y puso como ejemplo el acuerdo con la Fundación Talento 58 para atraer e integrar familias migrantes en municipios zamoranos. "Cualquiera que venga a esta provincia a contribuir, a trabajar, a integrarse, bienvenido sea", remarcó Faúndez.