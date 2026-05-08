Fallece el que fue el senador más votado por Zamora en la Legislatura Constituyente, Valeriano Enríquez

El que fuera senador por Zamora en la Legislatura Constituyente, Valeriano Enríquez González, ha fallecido este viernes a los 92 años de edad. Enríquez González fue uno de los artífices de la arquitectura democrática gestada en la Transición española. De hecho, ocupó su escaño en la Cámara Alta entre junio de 1977 y enero de 1979.

Había concurrido como independiente con Unión de Centro Democrático y compartió representación zamorana en el Senado con los integrantes de UCD Luis Rodríguez San León y Víctor Carrascal y el socialista Manuel Alonso. Prueba de la buena consideración que tenía entre la ciudadanía es que en esos comicios fue el más votado al Senado en la circunscripción de Zamora, al lograr 51.640 votos; frente a los 48.358 de Víctor Carrascal, los 46.308 de Luis Rodríguez San León o los 33.236 de Manuel Alonso Novo, según reflejan las actas de la época. Valeriano Enríquez mantuvo amistad con el que luego fuera presidente del Gobierno entre 1981 y 1982 y presidente de UCD, Leopoldo Calvo-Sotelo.

Años antes, como delegado nacional de Educación Física y Deportes en Zamora, Valeriano Enríquez había sido el impulsor de que el actual pabellón deportivo Ángel Nieto llevara el nombre del doce veces más una campeón del mundo de motociclismo.

Al margen de su vida política y su faceta pública en favor de Zamora, Valeriano Enríquez ejerció la docencia y tuvo una academia familiar en la calle Pelayo. Posteriormente, ocupó diferentes puestos en la Administración. De hecho, durante sus últimos años de vida activa antes de la jubilación fue jefe del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León en Zamora, donde también dejó un grato recuerdo entre sus compañeros y colaboradores más estrechos.

Casado con la profesora Margarita Campesino, era padre de dos hijas, Margarita y Ana, y tenía cuatro nietos. El entierro tendrá lugar este sábado día 9 de mayo a las doce y media del mediodía en el cementerio municipal San Atilano. Descanse en paz.