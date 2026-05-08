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La Diócesis de Zamora festeja a San Juan de Ávila el lunes día 11 en San Ildefonso

Ocho sacerdotes festejan sus bodas de oro, platino y titanio

Una celebración anterior.

Una celebración anterior. / Archivo

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

La Diócesis de Zamora celebrará el próximo lunes 11 de mayo la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español.

La celebración comenzará las 11.00 horas con una eucaristía en la iglesia de San Ildefonso para continuar a las 12.30 horas con una ponencia en el Seminario San Atilano de Emilio Lavaniegos titulada “Fragilidad y santificación sacerdotal”.

Durante la jornada se homenajeará a varios sacerdotes que celebran aniversario de ordenación en concreto de Lorenzo López y José Miguel Rodríguez, que festejan sus bodas de oro, mientras que Santiago Alonso y Agustín Montalvo conmemoran sus 60 años de sacerdocio y las bodas de titanio las cumplen Luis Esteban, Benito García, Juan Manuel Martín y Emilio Santiago.

Patrón de clero

San Juan de Ávila, patrón del clero secular español, fue un sacerdote español en el siglo XVI y Doctor de la Iglesia. Como joven sacerdote, se destacó por su piedad y celo espiritual. Después de su ordenación, vendió propiedades familiares y donó las ganancias a los pobres.

Su celo fue notado por el arzobispo de Sevilla, quien convenció a Juan de que abandonara sus aviones misioneros y se quedara en España.

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Luego fue nombrado el primer rector de la recién creada Universidad de Baeza, donde transformó la universidad en un seminario modelo. Era amigo de muchos jesuitas, incluido San Ignacio de Loyola, e hizo mucho para ayudar a la Sociedad de Jesús en España. Murió en 1569 antes de poder convertirse en él mismo en jesuita.

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