Cambio de fecha del Festival Solidario Corazón de Madre

El Festival Solidario Corazón de Madre, previsto para este domingo 10 de mayo, queda aplazado debido a las previsiones meteorológicas adversas. La nueva fecha de celebración será el domingo 17 de mayo, manteniéndose la misma ubicación, plaza de la Constitución de Zamora, y el mismo horario previstos inicialmente, a partir de las 17.30 horas.

La Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias, organizadora de la cita a través de su obra social Corazón de Madre, lamenta las molestias que este cambio haya podido ocasionar y agradecen "de corazón" la "comprensión, apoyo y colaboración" con el evento.

Próxima edición que estará presentada por Roberto Vizán y en la que participarán el grupo de gigantes y cabezudos de Entrala, el grupo de Swing Zamora, la cantautora Lucía Gonzalo, la sección infantil del grupo de Coros y Danzas Doña Urraca y el cantante Juan Carlos Vega.

La recaudación se destinará a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Zamora. Además, se entregarán a los asistentes 600 plantas de los viveros de Morales del Vino de Fundación Personas, junto a otras donadas por la empresa Florart de Villaralbo.