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La Cámara de Comercio de Zamora convoca la 38ª edición de los Premios Mercurio y Vulcano

La ceremonia de entrega de los galardones será el domingo 28 de junio en el Teatro Ramos Carrión

Zamora. 37ª edición de los Premios Mercurio y Vulcano y las Medallas a la Dedicación Empresarial y Lealtad a la empresa.

Zamora. 37ª edición de los Premios Mercurio y Vulcano y las Medallas a la Dedicación Empresarial y Lealtad a la empresa. / Alba Prieto / LZA (Archivo)

Leticia Galende

Zamora

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora celebra la 38ª edición de los Premios Mercurio y Vulcano y de las Medallas a la Dedicación Empresarial y a la Lealtad a la Empresa, una cita ya emblemática en la que se reconoce el talento, el compromiso y la capacidad de superación del tejido empresarial zamorano.

Con estos galardones, la Cámara quiere "homenajear a los empresarios y trabajadores de la provincia que con su esfuerzo y dedicación contribuyen al desarrollo económico y social de nuestro territorio".

Tras casi cuatro décadas de historia, estos premios se consolidan como el gran reconocimiento "de la aportación que el sector empresarial hace al desarrollo y a la creación de riqueza y empleo en nuestra provincia, sin olvidar a los trabajadores que hacen posible el crecimiento y éxito de nuestras empresas", añaden desde la Cámara.

Las candidaturas podrán presentarse hasta el viernes 5 de junio de 2026, a las 14.00 horas, en cualquiera de sus cuatro categorías: Premio Mercurio, Premio Vulcano, Medalla a la Dedicación Empresarial y Medalla a la Lealtad a la Empresa. Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en la web oficial de la Cámara

La ceremonia de entrega tendrá lugar el domingo 28 de junio de 2026, víspera de la festividad de San Pedro, en el Teatro Ramos Carrión, en una gala que volverá a reunir a representantes del ámbito económico, institucional y social de la provincia.

Pasada edición

En la pasada edición, la 37ª de los Premios Mercurio y Vulcano, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora reconoció la trayectoria, el compromiso y la capacidad de innovación de destacados profesionales y empresas del tejido económico zamorano.

El Premio Mercurio recayó en Marcial Roncero de la Fuente, fundador de Almacén de Ferretería Marcial, en reconocimiento a más de cuatro décadas dedicadas al sector de la ferretería, los suministros industriales y el bricolaje.

Por su parte, el Premio Vulcano fue concedido a la sociedad limitada José Isidro Torres dedicada a la fabricación de productos para la construcción, destacada por su apuesta por la sostenibilidad, la innovación y el crecimiento empresarial.

Noticias relacionadas y más

La Medalla a la Dedicación Empresarial fue este año para la fundadora del grupo Matellanes de residencias de mayores, María Matellanes, mientras que la Medalla a la Lealtad Empresarial era recogida por el trabajador del Hotel Dos Infantas, Francisco Santamaría.

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