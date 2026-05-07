Zamora rinde un homenaje al poeta Jesús Hilario Tundidor con un espectáculo multidisciplinar

Un espectáculo multidisciplinar que fusiona canciones, música, propuestas escénicas y visuales, y la poesía servirá para tributar un homenaje a la obra y a la figura del poeta Jesús Hilario Tundidor en Zamora.

El tributo a este poeta, que tuvo siempre presenta a su tierra de origen, tendrá lugar próximo día 17 de mayo a las 19.00 horas en el Teatro Ramos Carrión e implica a una treintena de personas que cultivan distintas artes.

En el espectáculo escénico participarán poetas, músicos, bailarines y actores en una propuesta escénica que gira alrededor de la antología póstuma del poeta “La hora múltiple. Los poetas leen a Jesús Hilario Tundidor” punto de partida para este homenaje, según explicó el hijo del autor, Pedro Hilario, durante la presentación de la actividad.

Interpretación y danza

La propuesta la presentarán el poeta y periodista Carlos Aganzo, y entre las figuras que tomarán parte destaca la actriz Isabel Ordaz “excelente actriz a la que todos recordamos por su papel de la Hierbas en “Aquí no hay quien viva” y una maravillosa poeta” precisó Pedro Hilario.

También estarán las actrices Constanza Sanz, Beatriz Bernabé y La Barraca 2.0 del IES Claudio Moyano.

Junto a ellos el bailarín zamorano Ángel Hernández, recreará mediante la danza algunos de los versos del poeta, del mismo modo que lo harán diferentes montajes multimedia de la mano de Pedro Hilario Silva, autor del guion.

Poesía

La palabra poética cobrará protagonismo a través de las voces de los poetas Tomás Sánchez Santiago, Jesús Losada, Concha Pelayo o Juan Manuel Rodríguez Tobal, y del director teatral Felipe de Castro y las palabras de Fernando Primo sobre una parte muy especial de la obra poética de Tundidor.

Música

La parte musical la pondrán los cantautores Rafa Mora y Moncho Otero, que han publicado números canciones basadas en poema del escritor zamorano as como el poeta y cantautor zamorano Luis Ramos, acompañado de Ana Castro; y el grupo zamorano Huckleberry, formado por el guitarrista Sergio Portales, la clarinetista Cecilia Serrano y la cantante Elisa Encina.

Entradas

El diputado de Cultura, Víctor López, concretó que las entradas podrán recogerse gratuitamente en la taquilla del Teatro Ramos Carrión al tiempo que animó a comprar por un “pequeño importe”, dos euros, un disco en el que han participado una variedad de artistas. El político se congratuló de este homenaje “de Zamora a uno de sus poetas más ilustres” y afirmó que desde la Diputación de Zamora “estamos muy orgullosos de que esta ciudad, que tanto quiso al poeta, que le ha dedicado una plazuela, pueda homenajear a este gran artista”.

Por su parte la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, aportó que el acto es “una celebración de la figura de Jesús Hilario Tundidor, pero también de la poesía y ¡qué mejor homenaje a un poeta que otros poetas le lean y lo canten!”.

Desde la Fundación Caja Rural de Zamora, su representante Laura Huertos se mostró su “agradecimiento a todas las personas que han trabajado por este concierto escénico que vamos a poder disfrutar en la ciudad de Zamora” y aseguró que “será un lujo para todos los zamoranos poder disfruta del espectáculo y del disco”.

El poeta recordado en su tierra

El profesor de Literatura y experto en la obra de Jesús Hilario Tundidor, Fernando Primo esgrimió que el poeta, de cuya muerte se han conmemorado cinco años el pasado día 2, “tuvo Zamora por bandera, que trabajó no solo a través de sus paisajes sino de sus gentes y es merecidísimo el homenaje” y aseguró que “nosotros lo que hemos hecho es poner nuestro granito de arena para que Jesús siga siendo recordado en Zamora, que no se lo olvide aquí está su plazuela el lugar donde él corrió de pequeño todas las vivencias que él tuvo su marcha de Zamora y su regreso posterior”.

El poeta y cantautor Luis Ramos aludió a “aquellos jóvenes que en los años 70 empezábamos a escribir y que de Jesús Hilario Tundidor, como de otros poetas, hemos recibido tanto…hemos leído hemos disfrutado y hemos cantado la obra de este excelso poeta nos sentimos encantados de poder celebrar porque lo importante ya no es solamente un homenaje sino la celebración que nosotros vamos a hacerle a Jesús” Hilario Tundidor.