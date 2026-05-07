Zamora pierde a una reconocida alergóloga, que deja el hospital Virgen de la Concha tras más de dos décadas de servicio

La alergóloga Ana María Callejo, que ha prestado servicios en el hospital Virgen de la Concha de Zamora desde hace más de dos décadas, se ha despedido esta semana del centro hospitalario zamorano.

Callejo, que es presidenta de la Sociedad Castellano y Leonesa de Alergología e Inmunología Clínica, se ha despedido esta semana de sus compañeros del complejo asistencial de Zamora, por su inminente traslado laboral al hospital Río Hortega de Valladolid.

A lo largo de los 22 años en los que Ana María Callejo Melgosa ha ejercido la especialidad en Zamora, se ha ganado el cariño de compañeros de trabajo y pacientes, que en los últimos días, al conocer su marcha inminente, le han transmitido su cariño y le han deseado una feliz trayectoria en su nuevo destino.

El pasado lunes fue el último día en el Callejo Melgosa pasó consulta en el Virgen de la Concha y al concluir la jornada sus colegas de profesión y el equipo que ha trabajado con ella codo con codo quisieron despedirse de ella y transmitirle el grato recuerdo que les deja, según han indicado fuentes del entorno de esta profesional sanitaria.

Además de en Zamora, Callejo ha tratado a numerosos pacientes de alergias y otras patologías relacionadas con su especialidad durante años en Benavente, donde también ha pasado consultas y se desplazaba algunos días para examinar a los pacientes.