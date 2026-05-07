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Vecinos de Los Bloques denuncian tres años de atascos y malos olores sin solución

Aseguran que el Ayuntamiento "no ha ofrecido soluciones efectivas" a la situación

Problemas de saneamiento en Los Bloques.

Problemas de saneamiento en Los Bloques. / Cedida

Alejandra Bonel García

Zamora

"Atascos, humedades, malos olores y filtraciones de aguas residuales" son algunas de las situaciones que están viviendo los vecinos de las calles Valdivia y Alcalá Galiano, en el barrio de Los Bloques.

Problemas de saneamiento en el barrio de Los Bloques

Problemas de saneamiento en el barrio de Los Bloques

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Problemas de saneamiento en Los Bloques. / Cedida

Según han trasladado los afectados al grupo municipal Zamora Sí, han pasado ya tres años desde la primera vez que los vecinos pusieron de manifiesto la situación en conocimiento del equipo de gobierno municipal, según dicen, en "numerosas ocasiones, a través de distintos canales y mediante registros presentados". No obstante, recalcan que "siguen sin obtener hasta la fecha una respuesta eficaz".

Tras recibir estas quejas, representantes de Zamora Sí se desplazaron hasta la zona para comprobar personalmente el estado del lugar. Durante la visita, pudieron constatar cómo uno de los negocios afectados sufría en ese mismo momento filtraciones de aguas fecales en el interior del local, además de la presencia recurrente de camiones de vaciado y desatasco que, según denuncian los vecinos, se han convertido en la "única medida habitual ante un problema que continúa sin solucionarse".

El portavoz de Zamora Sí, Eloy Tomé, ha advertido de que “lo más preocupante es que no estamos hablando de una incidencia puntual, sino de una situación que lleva años afectando a vecinos y negocios de la zona sin que se haya dado una solución definitiva”.

“No se puede aceptar que familias y establecimientos tengan que convivir durante tanto tiempo con humedades, malos olores y filtraciones de aguas fecales mientras las únicas actuaciones visibles siguen siendo intervenciones provisionales que no resuelven el origen del problema”, añade Tomé.

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Por su parte, la concejala de Zamora Sí, Rocío Ferrero, ha señalado que “resulta incomprensible que una situación de este tipo pueda prolongarse durante tanto tiempo afectando tanto a residentes como a negocios sin que se haya impulsado una actuación seria”.

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